Hüseyin Üzmez'i yargı affetti, eşi affetmedi!

T24- Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan Vakit Gazetesi eski yazarı 86 yaşındaki Hüseyin Üzmez’in eşi Ayşe Üzmez, boşanma davası açtı.

Milliyet'in haberine göre, Üzmez’in kendisinden 50 yaş küçük 8 yıllık eşi Ayşe Üzmez (Yılmaz), geçtiğimiz günlerde Sarıyer Aile Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Bursa Aile Mahkemesi’ne bir boşanma dilekçesi sundu.

Bursa Adliyesi’ne verilen dilekçe, önceki gün Sarıyer Adliyesi’ne ulaştı. 8 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşanmak istediğini beyan eden Ayşe Hanım ile Üzmez’in aralarında bir “ayrılık protokolü” yaptıkları öğrenildi.

Üzmezler’in önümüzdeki günlerde Sarıyer Aile Mahkemesi’ne gelecek ve boşanmak istediklerini bir kez de hakim huzurunda dile getirecek. Yargılandığı Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Eylül 2009 günü ’küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak’ suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Üzmez, Yargıtay süreci ve cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, geçtiğimiz 9 Mart’ta tahliye edilmişti.