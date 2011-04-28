T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Üzmez'i yargı affetti, eşi affetmedi!

Vakit Gazetesi eski yazarı 86 yaşındaki Hüseyin Üzmez’in eşi Ayşe Üzmez, boşanma davası açtı.

28 Nisan 2011 03:00

T24- Bursa’da yaşayan 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla yargılanan Vakit Gazetesi eski yazarı 86 yaşındaki Hüseyin Üzmez’in eşi Ayşe Üzmez, boşanma davası açtı.

Milliyet'in haberine göre, Üzmez’in kendisinden 50 yaş küçük 8 yıllık eşi Ayşe Üzmez (Yılmaz), geçtiğimiz günlerde Sarıyer Aile Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Bursa Aile Mahkemesi’ne bir boşanma dilekçesi sundu.

Bursa Adliyesi’ne verilen dilekçe, önceki gün Sarıyer Adliyesi’ne ulaştı. 8 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşanmak istediğini beyan eden Ayşe Hanım ile Üzmez’in aralarında bir “ayrılık protokolü” yaptıkları öğrenildi.

Üzmezler’in önümüzdeki günlerde Sarıyer Aile Mahkemesi’ne gelecek ve boşanmak istediklerini bir kez de hakim huzurunda dile getirecek. Yargılandığı Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Eylül 2009 günü ’küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak’ suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Üzmez, Yargıtay süreci ve cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, geçtiğimiz 9 Mart’ta tahliye edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24