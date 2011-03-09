-HÜSEYİN ÜZMEZ'E TAHLİYE BURSA (A.A) - 09.03.2011 - Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılanan yazar Hüseyin Üzmez hakkında tahliye kararı verdi. Üzmez'in, Bursa'daki yerel mahkemenin hakkında verdiği kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 2,5 yıldır tutuklu yargılanan Üzmez'in, "cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma " suçundan ise beraatine karar verildi. Mahkeme, Üzmez'in tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, daha önceki kararında da Hüseyin Üzmez hakkında "cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma" suçlamasıyla 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, "hürriyeti tahdit" suçundan ise beraat kararı vermişti. Mahkeme, diğer sanık mağdur B.Ç'nin annesi Livaze Ç'nin ise "hürriyeti tahdit" ve "çocuğun cinsel istismarına yardımcı olma" suçlarından beraatine karar vermişti. Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Hüseyin Üzmez hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararını usulden bozmuştu.