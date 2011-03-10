Hüseyin Üzmez tahliye oldu

T24 - Eski Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, küçük yaştaki kıza cinsel istismar suçundan yargılandığı davada tutuklu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.



Hüseyin Üzmez'in avukatı vekillikten istifa etti!





13 yıl hapse mahkum edilen Üzmez’in cezası usulden bozulmuştu. Ayrıca Hüseyin Üzmez'in olay sırasında akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmişti.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ''cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma'' ve ''hürriyeti tahdit'' suçlarından yargılanan Hüseyin Üzmez hakkında tahliye kararı verdi.

İnegöl İlçesi'nde oturan 14 yaşındaki B.Ç.'ye tecavüz ettiği iddia edilen Hüseyin Üzmez'le birlikte küçük kızın annesi ve babasının da Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Mudanya Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat savcıya ve ardından nöbetçi mahkemede hakime ifade veren zanlılardan Hüseyin Üzmez ‘cihnsel istismar’, ilişki kurduğu B.Ç'nin annesi L. Ç. de kızını bu ilişkiye zorlamak suçundan tutuklanmıştı. B.Ç'nin babası Bekir Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tutuklama kararından sonra güvenlik önlemi altında polis aracının arka koltuğuna oturtulan Hüseyin Üzmez, yolda indirilerek ön koltuğa alınmıştı.

Gazetecilerin “Neden böyle yaptınız?” sorusuna Hüseyin Üzmez, “Bana büyük koplo yaptılar. Mahkeme aşamasında konuşmayacağım. Daha sonra hesaplaşacağım” yanıtını vermişti.

Hüseyin Üzmez'in birlikte olduğu 14 yaşındaki B.Ç. ve babasının şikayeti üzerine gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

B.Ç.'nin annesi L. Ç. ise ‘Kızını fuhuşa zorlamak’ suçundan tutuklanmıştı. L. Ç, Emniyet Müdürlüğü'nde üç kez fenalaşınca doktor kontrolundan geçirilerek sorgulanmıştı.



Ruh ve sinir hastalıklarında yattı

Daha önce tahliye talepleri reddedilen Üzmez, bir seferinde yanlışlıkla tahliye edildiğini sanmıştı. Üzmez bu olayın ardından bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kalmıştı.

Üzmez'in tedavisi burada devam etmiş ayrıca cezai ehliyetinin olup olmadığı için muayene edilmeye başlanmıştı.



Daha önce tahliye edildi

Üzmez, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 28 Ekim 2008'de tahliye edildi. Verilen bu kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi’nin yaşanan olayların B.Ç.’nin ruh sağlığını bozmadığını içeren raporu etkili oldu.

B.Ç.’nin avukatlarının başvurusu sonucu bu raporun yok kabul edilmesinin ardından bu kez İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu’nda muayene edilen B.Ç.’ye, ilk raporun aksine oy çokluğu ile ruh sağlığı bozulmuştur tanısı kondu.

mahkemeye ulaşan bu rapor SONUCU 7’nci kez hakim karşısına çıkan Hüseyin Üzmez’in tutuklanmıştı.



İlk silahlı sağ eylemci

Malatyalı olan Hüseyin Üzmez, 1952 yılında henüz lise öğrencisiyle gazeteci Ahmet Emin Yalman'a suikast girişiminde bulundu. ‘İlk sağ eylemci' olarak bilinen Hüseyin Üzmez, Ahmet Emin Yalman'ı öldürmeye teşebbüs suçundan mahkum oldu ve 10 yıl hapis yattı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yarıda bıraktığı liseyi, ardından da Hukuk Fakültesi'ni bitiren Hüseyin Üzmez, bir dönem Turgut Özal Hükümeti'nde Sağlık Bakanı Mehmet Aydın'ın özel danışmanı olarak görev yaptı. Hüseyin Üzmez, bazı sağ partilerde görev almış ve MÇP'de genel başkan adayı olmuştu.



