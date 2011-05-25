Hüseyin Üzmez ile Müslüm Gündüz piknikte

T24 - Hüseyin Üzmez ve Müslüm Gündüz'ün dostluğu İstanbul Ümraniye'de fotoğraf karelerine yanısıdı. Üzmez ve Gündüz, bugün, Ümraniye’de bir piknik alanında sohbet ederken görüntülendiler.
Üzmez, Müslüm Gündüz’le birlikte görüntülerinin yayınlanması üzerine Gündüz’ün dostu olduğunu söylemiş ve bu dostluğu anlatırken, onu dünyanın en dürüst ve en namuslu insanlarından biri olarak tanımlamıştı. Fotoğraflar için tıklayın...
4 kişilik bir grup olarak piknik analında bulunan Gündüz ve Üzmez bunun bir sohbet toplantısı olduğunu söylemekle yetindiler.