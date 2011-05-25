Hüseyin Üzmez ile Müslüm Gündüz piknikte

T24

Fotoğraflar için tıklayın...



Üzmez, Müslüm Gündüz’le birlikte görüntülerinin yayınlanması üzerine Gündüz’ün dostu olduğunu söylemiş ve bu dostluğu anlatırken, onu dünyanın en dürüst ve en namuslu insanlarından biri olarak tanımlamıştı.4 kişilik bir grup olarak piknik analında bulunan Gündüz ve Üzmez bunun bir sohbet toplantısı olduğunu söylemekle yetindiler.