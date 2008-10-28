Hüseyin Üzmez davasında şaşırtan rapor!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 26 Nisanda düzenlenen operasyon kapsamında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Yazar Hüseyin Üzmez (76) tarafından "cinsel istismara" uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, "beden ve ruh sağlığının bozulmadığı" yönünde rapor verdiği bildirildi.



Rapor: Olay psikolojisini bozmadı



Bursa'da, 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın ikinci kez hâkim önüne çıkacak olan Hüseyin Üzmez'le ilgili geçen ay yapılan ilk duruşmada, mahkeme heyetinin B.Ç.'nin yaşanan olaydan ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılması istenilen muayene sonuçları tamamlandı.

Normalde ortalama 6 ay içersinde gerçekleşen bu tür kontrol ve sonuç bildirilmesi, 40 gün içersinde tamamlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi tarafından yapılan muayene ve hazırlanan 17 sayfadan oluşan rapor, Bursa'ya ulaştırıldı. Yapılan kontrolde, B.Ç.'nin psikolojisinin olaydan dolayı bozulmadığı görüşüne yer verildi.



Üzmez tahliyesini isteyecek



Hüseyin Üzmez iddiaya göre bir süredir ilişkisi olan 36 yaşındaki L.Ç. adlı kadının 14 yaşındaki kızı B.Ç. ile evlenmeye kalkıştığı, İstanbul ve Mudanya'daki evinde defalarca cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen 25 Nisan günü Mudanya'da gözaltına alınmış, sorgusunda B.Ç. ile evlenmeyi düşündüğü, o nedenle birlikte olduğunu söylemişti. Mudanya Sulh Ceza Mahkemesi 26 Nisan günü Hüseyin Üzmez ile suça yardımcı olduğu gerekçesiyle B.Ç.'nin annesi L.Ç.'yi tutuklamıştı. B.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.



Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açılan Hüseyin Üzmez ile ‘kızını fuhuşa teşvik’ suçundan 20 yıl hapsi istenen L.Ç.'nin yargılanmasına yarın devam edilecek.



Bursa E Tipi Cezaevi'nde yaşlılar koğuşunda tutuklu bulunan Üzmez'in soruşturma aşamasında şikâyetçi olan, ilk duruşmada ise şikayetini geri alan B.Ç. ile babası Bekir Ç.'nin ifade değişikliklerinden sonra, yarınki yargılamada da tahliyesini isteyeceği öğrenildi.

