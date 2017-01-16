Hüseyin Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Ligin 17. haftasında kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın görevinden bugün istifa ettiği açıklandı.,

Kalpar devre arasındaki röportajında "İlk defa Süper Lig'e çıkan takımın hocası olarak kulübün tarihine geçtiğime inanıyorum. Burada çalıştığım dönemlerde büyük başarılar elde ettik. Geçen sezon şampiyon olan takımın hocası olarak gurur duyuyorum" demişti.