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Spor

Hüseyin Kalpar: "Elazığ'da kalmayı doğru bulmuyorum"

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Kalpar, düzenlediği basın toplantısının ardından kentten ayrıldı

12 Nisan 2018 20:40

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Kalpar, düzenlediği basın toplantısının ardından kentten ayrıldı. 
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 30\'uncu haftasında Boluspor\'a deplasmanda mağlup olan ve play-off şansını zora sokan Tetiş Yapı Elazığspor\'da maç sonu teknik direktör Hüseyin Kalpar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kalpar, bugün Elazığspor Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısının ardından şehirden ayrıldı.
Kalpar, Elazığspor\'da bulunduğu süre içerisinde ekibiyle birlikte en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek, \"Özellikle ayrılıklar hiçbir zaman güzel bir şey değil ama bizim meslekte ayrılıklar var, hepiniz hakkınızı helal edin. Bizim işler her zaman dört dörtlük olmuyor. Her zaman her maçı kazanamıyorsun. Olumlu ve olumsuz eleştiriler oluyor hepsine saygı duyuyorum. Burada bulunduğum müddetçe ekibimle beraber en iyisini yapmaya çalıştık\" diye konuştu.
\"ŞANSSIZ MAÇLAR KAYBETTİK\" 
Kazanmaları gereken Boluspor ve Erzurumspor maçlarını şanssız bir şekilde kaybettiklerini dile getiren Kalpar, \"İlk yarının sonuna kadar alınması gereken puanları daha fazla nasıl alabiliriz diye çalışmalarımız oldu. Kazanmamız gereken Bolu ve Erzurum maçlarını şanssız şekilde kaybettik. Bolu\'da da kazanamayınca ister istemez Play-Off şansımızın azaldığını düşünüyorum. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Buradaki sıkıntılar belli ama buradaki sıkıntıları da bahane ederek de yaşamak doğru bir şey değil. Ben hayatım boyunca işimi hep doğru yapmaya çalıştım. Yine bir şeyleri bahane etmeden ekibimle burada çalıştık. Tabii Bolu maçından sonra da dolayısıyla benim burada olmamın çok doğru olmadığını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

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