Hüseyin Gülerce'den Sevilay Yılman'a: Sabah'tan PKK propagandası yaptığı için kovuldu, Erdoğan'ı sattı!

Star yazarı Hüseyin Gülerce, isim vermeden HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'ı kastederek "PKK terör örgütü propagandası yaptığı için Sabah gazetesinden kovuldu" iddiasında bulundu. Gülerce, "7 Haziran seçiminden bir gün önce hem de Sabah gazetesinde, 'Oyum HDP’ye' diye yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zor döneminde satan birisinin jurnallemesine ne devlet itibar eder, ne de millet" dedi.

Gülerce'nin "28 Şubat bombası" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bana nedense karanlık ilişkileri çağrıştıran bir kalem, uzun bir aradan sonra isim vermeden saldırmış. PKK terör örgütü propagandası yaptığı için Sabah gazetesinden kovulan, 7 Haziran seçiminden bir gün önce hem de Sabah gazetesinde, “oyum HDP’ye” diye yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zor döneminde satan birisinin jurnallemesine ne devlet itibar eder, ne de millet..."