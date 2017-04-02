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Hüseyin Gülerce'den "Gülen'in kalp krizi geçirdiği duyuruldu" iddiası

Gülerce'nin attığı tweet'te adın geçen Osman Şimşek iddiayı yalanladı

02 Nisan 2017 16:52

15 Temmuz iddianamelerinde darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Fethullah Gülen'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Bir dönem Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce, Gülen'in Pensilvanya'daki yardımcısının, kalp krizine ilişkin attığı iddia edilen tweet'i paylaştı. Gülerce'nin tweet'inde Gülen'in yardımcı olarak belirtilen Osman Şimşek, Gülerce'yi yalanlayarak "Zavallı haramiler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar" diye cevap verdi. 

Hüseyin Gülerce, Twiter hesabında şunları yazdı:

"Pensilvanya'daki yardımcılarından Osman Şimşek, F. Gülen'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Hastahaneye götürürlerse Gülen'i öldürebilirler"

Gülerce, tweet'inin ardından şu fotoğrafı paylaştı:

Hüseyin Gülerce'nin tweetlerinden sonra Osman Şimşek'ten cevap geldi. Twitter hesabı Türkiye'de yasaklanmış olan Şimşek, "Zavallı haramiler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir tweet'imi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir" diye yazdı.

Osman Şimşek'in tweet'i şöyle:

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Fethullah GülenHüseyin GülerceOsman Şimşek

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