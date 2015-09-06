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'Kırmızı halı serseler iktidara yakın medyada yazmam' diyen Hüseyin Gülerce Star gazetesinde başlıyor

Hüseyin Gülerce'nin yazıları haftanın üç günü Star'da yayımlanacak

06 Eylül 2015 20:46

Bir dönem Gülen Cemaati'nin sözcüsü olarak anılan ancak 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Zaman gazetesinden ayrılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı başkanı Hüseyin Gülerce, hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinde başlıyor. Gülerce daha önce “kırmızı halı serseler  hükümete yakın bir medyada yazmam” demişti.

Zaman gazetesinden ayrılmasının ardından Beyaz TV’de yorumculuk yapan Gülerce, uzun bir aranın ardından Star gazetesine geçti. Haftanın üç günü yazacak olan Gülerce’nin ilk yazısı , 8 Eylül Salı Günü yayımlanacak.

 

‘Kırmızı halı serseler yapmam demişti’

 

 

2 Kasım 2014'de Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşan Hüseyin Gülerce şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti'den hiçbir beklentim yok. Şu anda hükümete yakın bir medyada yazmak gibi bir düşüncem yok. Asla yok. Çünkü eğer öyle bir şey yaparsam, Hizmet'e getirdiğim eleştiriler için "Bir beklenti içerisindeydi, onun için eleştirdi" derler. Ben bunun farkında değil miyim? Kırmızı halı serseler ben böyle bir şeyi yapmam."

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