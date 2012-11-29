Hüseyin Gülerce: Namazdan çıkıyorduk, adam dövmeye gidiyorduk

Habertürk'te Söz Sende programında Balçiçek İlter'e konuşan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, gençliğinde üzerinde "Allah için vur" yazılı sopalarla solcuları dövdüğünü söyledi.

"Ben de gençliğimde insanları çok ötekileştirdim" diyen Hüseyin Gülerce gençlik yıllarındaki hayata bakışını ve politik mücadelede benimsediği yöntemleri şu sözlerle anlattı:

"Bana göre solcu herkes komünistti. Ve komünist dövmeyi vatanseverlik zannediyorduk. O kavgalarda bizim hazır sopalarımız vardı. Bir de bu dövmeyi Allah rızası için yapıyorduk. Ama nefsimiz karışmasın diye sopanın üzerine; 'Allah için vur' yazarak kendimizi uyarıyorduk. Kendimizi öyle rahatlatıyorduk. Halbuki vurduğun bir insan, kim kafasına vurularak değişmiştir?"

'Namazdan çıkıp adama dövmeye gidiyorduk'

"Derin devlet o günlerde bizi birbirimizle vuruşturdu. Orada bizim delikanlılığımızdan istifade ettiler. Sabah ülkücü bir genç, öğlen bir Dev-Gençli aynı silahla vurulurdu. Gençsiniz bir arkadaşınızı dövüyorlar, haber geliyor. Delikanlısınız ya, orayı basmaya gidiyorsunuz... Namazdan çıkıyorduk, adam dövmeye gidiyorduk. İşte dini anlamamak dediğimiz şey bu."

Balçiçek İlter’in "Peki ne zaman anladınız?" sorusunu ise Gülerce şöyle yanıtladı: "27 yaşında, Yalova Lisesine öğretmen olarak girince anladım. Öğrencileri karşımda görünce, "Eyvah!" dedim, "Bunlar bizim evlatlarımız. Ama asıl muhterem Fethullah Gülen Hocaefendiyle tanıştığım zaman anladım. Mesela, bir gün birisi bizim camimamız hakkında çok sert bir eleştiride bulundu. Hocaefendi de benim gençlik yıllarındaki sertliğimi bilir. Ben bir cevap yazacaktım, kendisine bunu söyledim. Böyle söyleyince boynunu büktü. "Hüseyin Bey, rica etsem bir arkadaşımızla kendisini ziyarete gider misiniz?" dedi. Benim değiştiğim, dönüştüğüm en önemli an budur."