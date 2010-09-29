Hüseyin Gülerce: Meşru olmayan ilişkisi çıktı

T24 - Fethullah Gülen'e yakın isimlerden ve Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce Hanefi Avcı'nın gözaltına alınmasını değerlendirdi.



'Sayın Avcı’nın meşru olmayan bir ilişkisi çıktı. Bir edebiyat öğretmeni bayanla. Buna bağlı telefon dinlemesiyle Devrimci Karargah'la ilgisinin ortaya çıkacağını anladığında bunu önlemek için kitap yazmış olamaz mı. Bunlar başına geldiğinde de gördünüz mü ben demiştim demek için de olabilir. Gözaltına alma hoyratça deniyor.. Emniyet mensuplarından şu an tutuklu olan başkaları da var. Suçlu her kim olursa bırakalım yargı işini yapsın. NTV yayınına katılan Gülerce şunları kaydetti;



Şimdi gayrimeşru ilişkiyi de cemaat mi sağladı. İnsanların zaafları oluyor tutuyor olayı başka bir yere çekiyor… Bunu yapan savcılık. Yargıya filancanın oyuncağı demek çok yanlış. Yargıya saygılı olacaksak herkes saygılı olmalı. Geçmişte başarıları olabilir, tanınan biri olabilir.. Ama bu suç işlemeyeceği, yargılanmayacağı anlamına gelmez.





'Cemaat'ten Avcı yorumu'



İnsanlar kendinden umulmayan hataları yapınca zincirleme bir reaksiyonla kendisini kurtarma adına yanlış yanlışı çağırıyor. Yargıya intikal etmiş bir konu. Yargı aklasın insanları. Aynı zamanda kimse yargısız insaf yapmasın. Hemen bunlar çok iyi insanlardır, hoyratça deniyor. Garibanlar gözaltına alınca hoyratça olmuyor. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın rütbeleri söküldü. Yani insanlar hata yapıyor. Böyle insanlarda suç işleyebilir.



Bugüne kadar üzerlerine gidilememiş insanların üzerine gidilince şimdi bu güç nereden geliyor deniyor. Susurluk’ta da hepimiz demedik mi neden cesur savcılar yok. İşte şimdi cesaretli savcılar var. Kelle koltukta görev yapıyor bu insanlar. Kalkıp o insanların teşvik edeceğimiz yerde falancalardan mı filancalardan mı demek doğru olur mu…



Uğur Mumcu’nun ve başka diğer cinayetlerin failleri ortaya çıkacaksa bunlar için mi bu insanlara falancadan diyeceğiz.





