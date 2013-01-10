Hüseyin Gülerce: Karayılan'la da konuşulsun

CNN Türk'te konuşan Zaman yazarı Hüseyin Gülerce, Gülen Cemaati'nin İmralı görüşmeleri ve barışçıl çözüme bakışını yorumladı.

Hükümet ile İmralı arasındaki görüşmelerle gündemdeki yerini pekiştiren Kürt sorunu Gülen Cemaati'nin de gündeminde. CNN Türk ekranlarında Şirin Payzın'a konuk olan Zaman yazarı Hüseyin Gülerce, İmralı süreci ve cemaatin tutumu üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Gülen'in görüşmeleri destekleyen açıklamasını yorumlayan Gülerce, açıklamanın muhafazakârlar açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Muhafazakâr ve mütedeyyin kesimlerin barışa hazır olduğunu kaydeden Gülerce, hükümetin genel af konusunda hassas olması gerektiğini, milli gururu zedeleyecek bir adımdan uzak durması gerektiğini söyledi. Zaman yazarı BDP'den gelen "KCK ile de görüşün" çağrısı için "görüşülebilir, itiraz etmem" dedi.

Gülen’in açıklaması ne anlama geliyor?

"Bu açıklamanın zamanlaması çok önemli. Çünkü şehit aileleri ve MHP başta olmak üzere belli çevrelerin itirazları var bu sürece. Tabi Sayın Gülen'in açıklamasında vurgular çok önemli. ‘Milli gurur’ diyor ki bence terör örgütüyle pazarlık şeklinde gibi götürülmemesi gerekiyor bu sürecin. Yoksa milli gurur zedelenebilir. Türkiye'nin birliği ve beraberliği açısından bu süreç çok önemli. Bu anlamda dayanmak lazım. Kızılcık şerbeti içilmeli. Türkiye'nin yarını adına yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk var. Tarihe bir not düşmek adına bundan kaçmamak lazım. Tabi ki siyasi irade olan AKP açısından bu süreç cesaret istiyor. Sayın Gül ve bazı kurumlardan gelen destek çağrılarının bu cesareti güçlendirdiği ortada. Kamuoyunda Gülen'in fikirlerini önemli bulan kesimler için bu sürece destek adına bazı tereddütleri dağıtan bir açıklama oldu bu."

Savaşla alınan zamanla gider, gönülleri fethetmek gerek

"Hudeybi barış anlaşması olsa da Kuran'da fetih olarak geçiyor. Gülen'in bu örneği vermesi de muhafazakâr kesimler için önem taşıyor. Müminler için de kavga değil gönüllerin fethi çok önemli. Gönüllerin fethedildiği yerde süreklilik vardır. Savaşla alınan yerler bir süre sonra kaybedilmiştir. Ama gönül kazanılmışsa durum farklı olur. Bu kutuplaşma ve yüksek tansiyonla Türkiye yol alamaz. Bu açıdan da Gülen'in açıklaması çok önemli."

Muhafazakârlar barış için hazır mı?

"İstisnalar çıkabilir. Ama şuurlu mütedeyyinler buna hazırdır. Tek bir annenin bile ağlamaması bu ülke için çok önemlidir. Tek bir anneden söz ediyorum."

KCK ve Karayılan'la da görüşülebilir, itiraz etmiyorum

"KCK yapılanmasını iyi anlamak lazım. KCK PKK'nın şehir yapılanması değildir. KCK sözleşmesini okuduğunuzda başında Murat Karayılan var. Hepsinin başında da Öcalan var. Ben itiraz etmiyorum. Karayılan'la da konuşulsun. Bence armudun sapı üzümün çöpü diyerek olacak bir iş değil bu. Eğer bir sonuç çıkmazsa bir daha güven de kalmaz. Türklerin de Kürtlerin de içindeki büyük çoğunluk bugünkü fırsatın değerlendirilmesini istiyor. Farklı siyasal hesaplara kurban edilmemeli. Bizi de adam yerine koyun deniyorsa onunla da görüşülsün, ben ona itiraz etmiyorum."

Toplum genel affa hazır mı?

"Bakın genel af konusunun doğru anlatılması çok önemli. Askerimizi polisimizi şehit eden adamlar da affedilecek mi diye soruyorlar mesela? Eğer bunlar doğru anlatılmazsa kamuoyunu ikna etmek mümkün olmaz. Başbakan, silahlı militanların sınır dışına çekilmesi gerektiğini söyledi. Adım adım gidecek süreç. Tabi gerçekçi olmak lazım. Maksat bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Nasıl sizi yendik, sırtınızı yere serdik denilerek olacak iş değil. BDP mesela diyor ki parmaklar karşılıklı olarak tetikten çekilsin, diyor ama bu olacak iş değil. Bu söylem provokasyona eş bir söylem. Elinde silahı olan adam eylem yapmayacak sınır dışına çekilecek. Asker de buna göre davranacak." (GAZETECİLER.COM)