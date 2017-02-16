Hüseyin Gülerce 'FETÖ' davasında konuştu: İtirafçılar Fethullah Gülen'le ilgili her şeyi söylemez

Ankara'da devam eden "FETÖ Ana Çatı" davasında bugün, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce dinlendi. "Tanık" olarak ifade veren Gülerce, "Fethullah Gülen'i anlamak, bir şemaya oturtmak ancak Gülen'i konuşturmakla mümkündür. Tutuklular her şeyi söylemez. İtirafçılar da söylemez. Çünkü kendi hayatlarını boşa çıkarmış olurlar. O yüzden bu örgütü bir şemaya bağlayamıyorum" görüşünü dile getirdi.

Oda Tv'de yer alan habere göre; darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen ile ilgili olarak "İnsanlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. İnsanların onuruyla oynayan biri" diyen Gülerce şöyle devam etti:

"Bu teşkilat Fethullah Gülen'den ibarettir, kendini mehdi zannediyor. Taban da öyle zannediyor. 15 Temmuz bile bu insanları çözmez. Fethullah Gülen iki yerde açık verdi. Birincisi, Bylock, ikincisi, her yıl aynı zamanda Türkiye'den Pensilvanya'ya giden temsilcileri. CIA'nın haberinin olmaması mümkün değil. MOSSAD habersiz olabilir mi? Bylock, bu kadar tedbirli biri niye bu programla herkesi kayıt altına alıyor? Ben yanarsam bitersem, herkes yansın bitsin diye. Fethullah Gülen'i anlamak, bir şemaya oturtmak ancak Gülen'i konuşturmakla mümkündür. Tutuklular her şeyi söylemez"

"İtirafçılar da söylemez. Çünkü kendi hayatlarını boşa çıkarmış olurlar. O yüzden bu örgütü bir şemaya bağlayamıyorum. Bir de taşeron isimler var. Bana göre bunlardan biri Alaaddin Kaya'dır. İtirafçıların anlattıkları ile bu yapıyı şemaya oturtabilirsiniz, ama puzzleın en hayati parçaları Fethullah Gülen'dedir... O ayılma bayılmaları Hollywood oyuncusu gibi. Bu konuda da CIA'dan psikolojik destek aldığını düşünüyorum. Bu aktörü taklit eden birkaç kişi var. İşte biri o Pekmezci denilen, hani sarılmış falan ya"