Hüseyin Gülerce: Fethullah Gülen gönlüne girdiği insanların yakasından düşsün

Bir dönem Fethullah Gülen’e en yakın isim olarak bilinen, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından cemaatten kopan ve Zaman gazetesindeki yazılarına son veren Hüseyin Gülerce, "Artık Fethullah Gülen'in bu insanların yakasını bırakması lazım. Fethullah Gülen'in gönüllerine girdiği, kendisine bağladığı insanları bir yanlışın içerisinde savaş cephesine sürmeye hakkı yok. Bu bir vebaldir. Bu insanlar size bağlı, sizi çok seviyorlar diye bu insanları harcayamazsınız” dedi.

Star gazetesinde yer alana habere göre, 35 yıldır tanıdığı Fethullah Gülen'e bazı hareketleri yakıştıramadığını söyleyen Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen, geçtiğimiz günlerdeki sohbetinde Sayın Cumhurbaşkanı için '40 Haramileri'in başının yüzüne tükürün' diyor, tükürmek kelimesi hiç o bedduadan önceki hoca efendinin ağzına yakışıyor mu? Hoca efendi böyle biri değildi ama o bedduadan sonra bambaşka bir insan oldu' dedi.

Beyaz TV canlı yayınında Fethullah Gülen'e çağrıda bulunan Hüseyin Gülerce şunları söyledi;

Bu insanların yakasını bırakın

"Artık Fethullah Gülen'in bu insanların yakasını bırakması lazım. Fethullah Gülen'in gönüllerine girdiği, kendisine bağladığı insanları bir yanlışın içerisinde savaş cephesine sürmeye hakkı yok. Bu bir vebaldir. Bu insanlar size bağlı, sizi çok seviyorlar diye bu insanları harcayamazsınız. 40 yıllık bir hizmeti uçuruma sürükleyemezsiniz. Sizin böyle bir hakkınız yok. Ne hakkınız var gönüllerini kazandığınız ülke için hayırlı olması için çalıştığınız bu insanları topladınız, şimdi hep birlikte devlete ve hükümete karşı savaşa sokuyorsunuz . Ve bu insanları topyekün intihara sürüklüyorsunuz. Bir hareketin intiharıdır bu. Ve bunu siz yapıyorsunuz.

Durun dese hepsi durur

Ben inanıyorum ki; Sayın Gülen bugün durun dese bu arkadaşların hepsi dururlar. Kesin bu hükümete karşı yaptığınız eleştirileri, bırakın bu münafıklık, ihanet suçlamalarını bu Nemrutlukları, Firavunlukları... Kesin artık tamam. Biz tekrar din, iman, Kur'an hizmeti olarak bu işlerle uğraşmıyoruz. Ben de dahil içimizde meşruiyetin dışına çıkan yanlış işler yapanlar varsa cezalarını çeksinler. Ama siz masumsunuz, sizin hiç birinizin bunlardan haberi yoktu. Dolayısıyla sizin bu işe karıştırılmanız doğru değil. Bu yapılan şimdiye kadar yanlış oldu. Harç bitti inşaata paydos demesi lazım."