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Hüseyin Gülerce: Başbakan şu anda padişahlıktan daha büyük yetkilere sahip

Hüseyin Gülerce, "Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun gönlünü alsa iyi olur" dedi

02 Ekim 2012 02:50

 

Hüseyin Gülerce, AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'ni ve Erdoğan'ın konuşmalarını değerlendirdi. Gülerce,  Başbakan'ın kongredeki konuşmasının hamaset yüklü olduğunu söyleyerek, "Başbakan şu anda padişahlıktan daha büyük yetkilere sahip" dedi. Kongreye 6 gazetenin alınmamasını da eleştiren Gülerce, "Herkes kendine yakışanı yapar" ifadelerini kullandı.
 
Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce SKYTürk360'da yayınlanan "Şimdi Söz Sizde" programında Hilmi Hacaloğlu'nun konuğu oldu.
 
Gülerce'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:
 
 
Cemaatin hiçbir hükümetle sorunu olmaz. Bu hareket çok büyüdü, her ilde, her ilçede hatta köylerde var. 
 
Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun gönlünü alsa iyi olur. 
 
Kürtlerin oyları cumhurbaşkanlığı seçiminde çok önemli. Erdoğan, Kürt meselesini demokratik yollardan çözebilirse Kürtlerin oyunu alır.
 
Ak Parti için lider Erdoğan'dır. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı Gül'e tavır değildir. 
 
Darbeyi düşünmek bile yanlış bir şey. Bu davaları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Önyargılardan, yargısız infazlardan şikayet eden insanlar aynı şeyi başkalarına yapmamalı. 
 
70 milyonu kucaklamaktan bahsedildi kongrede. Bir Alevi dostum beni aradı, 'o kongrede biz yoktuk' dedi" 
 
Herkes kendine yakışanı yapar,kendi karakterini sergiler. O gazeteciler ne olursa olsun kapıda karşılanmalıydı Başbakan 'bize hakaret eden gazetecileri içeri almayız' diyor. Başbakana yakışan bu değil.
 
Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olacağı için bundan sonraki üslubu da bu olacak. Başbakanın kongredeki konuşması hamaset yüklüydü. Milli Türk Talebe Birliği toplantılarında gibiydi. Başbakan şu anda padişahlıktan daha büyük yetkilere sahip. Kongrede Erdoğan 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını ilan etti. Başkanlık sistemini tartışılıyor çünkü Türkiye'de yönetimin hızlanması lazım. Tutuklu vekiller neden göstere göstere milletvekili yapıldı? Başbakanın yaklaşımını destekliyorum.
 

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