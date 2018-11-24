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Spor

Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek sosyal medyadan isyan etti

Göçek, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında çaldığı penaltı düdüğüyle sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki çekmişti

24 Kasım 2018 16:29

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında çalınan penaltı düdüğü tartışmalara sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'e ve TFF'ye büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek ise sosyal medyadan yapılan ağır yorumlara Instagram hesabından isyan etti. Ezgi Göçek, yaptığı paylaşımda, "Her kim çocuğuma beddua ediyorsa Allah 1000 katını ona versin" ifadelerini kullandı.

Ezgi Göçek'in yaptığı paylaşım şöyle:

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