Hüseyin Göçek sahalara dönüyor

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde verdiği kararlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir süre dinlendirilen hakem Hüseyin Göçek, sahalara Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor maçı ile geri dönecek.

Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesinin son dakikalarında deplasman ekibi lehine verdiği penaltı kararının ardından sarı kırmızılı yönetimin tepkisini çeken ve TFF tarafından bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 17\'nci haftada oynanacak BB Erzurumspor - Kayserispor maçına atandı.

Hüseyin Göçek, 4 hafta aranın ardından yeniden sahalara dönerken, aynı maçta VAR hakemi olan ve Göçek ile birlikte dinlendirilen Halis Özkahya\'ya ise yine maç verilmedi.