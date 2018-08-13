Hüseyin Eroğlu: "Altınordu daha iyi olacak"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'in ilk haftasında Akhisar Stadı\'nda Balıkesirspor Baltok\'la golsüz berabere kalan Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. Karşılaşmada pozitif bir görüntü sergilediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, \"İlk yarıda atak oynayıp önemli pozisyonlar bulduk. Kazanabilirdik ancak ilk haftayı deplasmanda puanla kapatmak da kötü sonuç değil. Oyun karakterimiz oturmaya başladı fakat doğal olarak bazı eksikliklerimiz var. Bu bir süreç. Hazırlık döneminde başladı ve halen devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok\'un güçlü ve tecrübeli bir takım olduğunu kaydeden Eroğlu, \"Balıkesirsporlu futbolcular üç sezondur birlikte oynuyor. Tempomuzu artırmayı hedefledik, istediğimiz dengeyi yakalayamadık. Aramıza yeni katılan oyuncular adaptasyon sürecini geride bırakacak. Daha iyi ve daha güçlü bir takım konumuna yükseleceğiz\" dedi.

Altınordu\'da yeni transferler Sinan, Muhammed, Hüseyin, Anıl ve Kemal ilk 11\'de sahaya çıkarken, Deniz, Enes ve Serdar ise sonradan oyuna dahil oldu. Kaleci Erhan, Ali Yaşar ve Sefa 90 dakika yedek oturdu.

\"BARIŞ VE ÇAĞLAR\'LA GURUR DUYUYORUZ\"

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eski öğrencileri Barış Alıcı ve Çağlar Söyüncü\'ye övgüler yağdırdı. Eroğlu, Fenerbahçe forması ile Bursaspor karşısında 83 dakika mücadele eden Barış\'ın çok iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Fenerbahçe taraftarının Barış\'a yaptığı tezahüratın gurur verici olduğunu ifade eden Eroğlu, \"Fenerbahçe taraftarı Barış\'ı daha da fazla bağrına basacak\" dedi. Freiburg\'tan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City\'e transfer olan stoper Çağlar\'ın da büyük başarılar elde edeceğini belirten Eroğlu, \"Çağlar Premier Lig\'de kendini kanıtlayacaktır. Daha büyük takımlara gidecektir\" diye konuştu.