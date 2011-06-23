HÜSEYİN EDEMİR'E HEM CEZA, HEM DE TAHLİYE!

T24 - Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 1,5 senedir Tekirdağ F tipi Cezaevi'nde tutuklu yargılanan ODTÜ öğrencisi Hüseyin Edemir ceza almasına rağmen serbest bırakıldı. Beşiktaş Adliyesi'nde bugün görülen duruşmada savcının tekrar, yeniden, üstüne basa basa beraat kararı istemesine rağmen mahkeme heyeti Edemir'i örgütü üyesi olmaktan suçlu bularak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bununla birlikte temyiz süreci açıldığı için Edemir'in tahliyesine de karar verdi.











Hüseyin Edemir, ODTÜ Tarih bölümünden mezun olduktan sonra Türk-Alman Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’na tam burslu kabul edilmiş, programın Ankara’daki birinci yılına devam ederken 31 Ocak 2010′da Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde gözaltına alındıktan sonar 2010′da da “örgüt üyeliğinden” tutuklanmıştı.

2001′de yapılan bir polis operasyonunda bulunan belgelerde adı geçtiği gerekçesiyle hakkında 2005′te soruşturma başlatılan Edemir hakkında 2009′da yakalama kararı çıkarılmıştı. Edemir, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) üyeliğiyle suçlanmıştı.





Duruşma öncesi bir araya gelen Edemir’in yakınları basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Edemir’in annesi tek isteğinin oğluyla birlikte kol kola eve gitmek olduğunu söyledi.

‘Beni de al’, ‘Adalet arıyorum, gören var mı?’ dövizlerinin taşındığı eyleme, T24 yazarı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Atay, CHP İstanbul milletvekili Melda Onur, Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Gazeteci Koray Çalışkan, Sanatçı Erdal Güney, da destek verdi. Açıklamayı Edemir’in arkadaşı Altan Sungur okudu. Sungur, Edemir’in tutukluğunu devam ettirecek delillerin bulunmamasına rağmen mahkûmiyetinin devam ettiğini belirtti. Hüseyin Edemir hakkındaki tek delilin 12 yıl önce yapılan bir aramada elde edildiği söylenen bilgisayar çıktısına dayandığını belirten Sungur, “Bu belgelere dayanarak yargılanan insanlar da beraat ettirilmişti” dedi.

Edemir’in “Bu süre içinde tutuksuz yargılansaydım, eğitimimi tamamlasaydım, bunun kime zararı olurdu?” diye sorduğunu belirten Sungur,”Bu soruyu cevaplayacak bir adalet arıyoruz” dedi.



Annenin isteği

Edemir’in babası Mehmet Edemir, oğlumun suçsuz yere mahkum edildiğini söyledi. Birçok kişinin kendilerine destek verdiğini belirten Mehmet Edemir “Oğlum için adalet istiyoruz” dedi. Anne Gülsün Edemir ise oğlunun bu tutukluluk yüzünden bütün haklarını kaybettiğini söyledi. Almanya’da burslu yüksek lisans yapacakken burs hakkını kaybettiğini belirten Gülsün Edemir, “Tek isteğim bugün oğlumla beraber kol kola evimize gitmektir” diye konuştu.



Ertuğrul Kürkçü'den Edemir'e destek

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, Edemir’in ailesine bir destek notu gönderdi. Diyarbakır’da olduğu için duruşmaya katılamadığını belirten Kürkçü, “Hüseyin’in delilsiz, kanıtsız, savcının beraat istemine rağmen tutukluluğunun sürmesi skandaldır” dedi.



