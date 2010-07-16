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Dünya

HÜSEYİN DİRİÖZ, NATO'NUN İKİNCİ ADAMI BRÜKSEL (A.A)

16 Temmuz 2010 18:48

-HÜSEYİN DİRİÖZ, NATO'NUN İKİNCİ ADAMI  BRÜKSEL (A.A) - 16.07.2010 - Savunma Politikası ve Planlamadan Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcılığına, Cumhurbaşkanlığının eski Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Hüseyin Diriöz atandı. NATO sözcüsü, siyasi-askeri politika ve planlama konularında NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in birinci danışmanı olacak Diriöz'ün sorumluluk alanları arasında NATO savunma politikası, üye ülkelerin ulusal ve toplu savunma ve güç planlarını destekleyici mekanizmaların planlanması, savunma reformu, AB dahil diğer uluslararası örgütlerle savunma politikası işbirliği, lojistik ve nükleer (caydırıcılık) politikanın bulunduğunu bildirdi. Diriöz, NATO'da hazırlıkları süren ve kasım ayındaki Portekiz zirvesinde kabul edilmesi beklenen yeni stratejik konseptin siyasi güdümünde önemli rol oynayacak. Hüseyin Diriöz, görev süresi boyunca Kuzey Atlantik Konseyine karşı sorumlu olacak.

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