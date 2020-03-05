Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor durdurulamıyor

Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig ve 5'de Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.

Hüseyin Çimşir dönemi

Trabzonspor, Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Karadeniz ekibi deplasmanda ise Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Kupada da doludizgin gidiyor

Bordo-mavililer Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, bir maçta ise penaltılar sonucunda sahadan gülerek ayrıldı.



Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'u evinde 2-0 mağlup ederken, rövanş maçında ise rakibini penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1 sonuçlarla eleyen bordo-mavililer yarı final ilk maçında ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. (İHA)