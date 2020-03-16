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Spor

Hüseyin Çimşir'le ilk puan kaybı

16 Mart 2020 12:00

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasıyla bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer 53 puanla averajla rakibinin önünde zirvedeki yerinin korudu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.

Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 1-1'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı.

İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı. (İHA)

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