Hüseyin Çimşir'le ilk puan kaybı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasıyla bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.



Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



Bordo-mavililer 53 puanla averajla rakibinin önünde zirvedeki yerinin korudu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.



Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 1-1'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı.



İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı. (İHA)