Hüseyin Çelik'ten AKP'lilere: Başbakan'ı karşılamaya gitmeyin

Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gezi Parkı protestolarına bir yanıt olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'ye döndüğü zaman, Atatürk Havalimanı'nda kalabalık bir AKP grubu tarafından karşılanacağı iddiasına yanıt verdi.

A Haber canlı yayınında Banu El’in sorularını cevaplayan Çelik, iddiayı yalanlayarak Başbakan Erdoğan'ın gövde gösterisine ihtiyacı olmadığını söyledi. AKP'ye gönül verenlere seslenen Çelik, "hiç kimse durumdan vazife çıkartıp gidip Başbakan'ı karşılamasın. Sayın Başbakan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. İstanbul teşkilatımızın da böyle bir şeye ihtiyacı yok. Varsayalım ki iki grup karşılaştı. Hiçbir para pul falan bir insanın hayatına değmez. Siyaset vatandaşın mutluluğunu en üste çıkartma sanatıdır" dedi.

Miraç Kandili nedeniyle müminlere de seslenen Çelik, "sükunet içinde dua edilecek, ibadet edilecek. Sevginin hakim olması gereken huşu içinde ibadet edileceği bir gecedir. Bu geceyi de birileri birilerine zehir ederse bu da çok yazık olur." diyerek, Böyle bir şey olacağını beklemediğini de belirtti.