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AKP'li Hüseyin Çelik: Erdoğan'ı kınayan 30 ünlü önce ağzını çalkalasın

The Times’ta yayımlanan ve sanat dünyasından 30 ismin Başbakan Erdoğan’ı kınadığı mektuba Hüseyin Çelik, ‘Önce ağzınızı çalkalayın’ diye karşılık verdi

25 Temmuz 2013 20:36

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İngiltere'de bazı ünlülerin The Times gazetesine verdikleri ilanla ilgili, "Son derece küstahça ve haddi aşan bir tavırdır. Bunu şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İngiltere’de bazı ünlülerin The Times gazetesine verdikleri ilanla ilgili, “Suriye’de, Mısır’da yaşanan insanlık dramına sesiz kalacaksınız, sonra da kalkıp halkın iradesiyle iktidara gelmiş, hür seçimle iktidara gelmiş bir partinin yaptığı mitingleri siz Hitler’in mitinglerine benzeteceksiniz. Bunu söyleyenlerin öncelikle ağzını çalkalaması lazım. Bu ithamları onlara aynen iade ediyoruz, reddediyoruz” dedi.

 

‘Tabip Odası servis etmiş’

 

Çelik, yaptığı açıklamada, söz konusu gazetede yer alan metnin muhtevasının doğru olup olmadığı konusuna girmek istemediğini, ancak bu metnin Türkiye ’den birileri tarafından servis edildiğinin anlaşıldığını söyledi. Çelik, “AK Parti ve hükümet karşıtı bir duruş sergileyen, onların da sözünü ettikleri bir Tabipler Odası var. Bu belli zaten… Bunlara servis yapılmış” diye konuştu. 

İçeride ve dışarıda özellikle birleşen noktaların bulunduğunu ifade eden Çelik, “İçeriden öyle bir servis yapılmış ki neredeyse bu imzanın sahipleri, kendilerinin de Atatürkçü, Kemalist olduğunu söyleyecek. Çünkü metinden o anlaşılıyor. Bu da güldürür adamı. Bu çok komiktir. Onun için metin burada yazılmış, servis edilmiş ve onlar da altına imza atmışlar. Bunun ötesi yok. Onun için buna tabi ki gereken cevaplar verilecektir. Bu son derece küstahça ve haddi aşan bir tavırdır. Bunu şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz” şeklinde konuştu.

 

‘Küstah bir duruş’

 

Suriye’deki olaylardan kaçarak Türkiye’ye sığınan sivillere dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:  “Bir tarafta böyle bir durum var. Suriye’de, Mısır’da yaşanan insanlık dramına sesiz kalacaksınız, sonra da kalkıp halkın iradesiyle iktidara gelmiş, hür seçimle iktidara gelmiş bir partinin yaptığı mitingleri siz Hitler’in mitinglerine benzeteceksiniz. Bunu söyleyenlerin öncelikle ağzını çalkalaması lazım. Bu ithamları onlara aynen iade ediyoruz, reddediyoruz. Son derece haddi aşan, son derece küstah bir duruştur bu.”

 

Ünlüler ne demişti?

 

Aralarında dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say’ın da bulunduğu 30 sanatçı, Başbakan Erdoğan’ın Gezi Parkı sürecinde takındığı tavrı kınamıştı.

Açıklamada, “Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın benzersiz bir şiddet kullanımıyla boşaltılmasından sadece günler sonra, tek suçları sizin diktatoryal yönetiminize karşı çıkmak olan beş kişinin ölümüne aldırmadan, İstanbul'da Nuremberg Toplanması'nı hatırlatan bir miting düzenlediniz. Sizin hapishanelerinizde Çin ve İran hapishanelerindeki sayının toplamından daha fazla gazeteci var” denilmişti.

Başbakan Erdoğan'a Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir tarafı olduğu hatırlatılan mektupta, "Sonuç olarak, beş masum gencin ölümüne neden olan emirleriniz, Strasbourg'da bir davaya dayanak teşkil edebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

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