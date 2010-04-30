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Hüseyin Çelik'ten Dursun Çiçek'e dava

İrtica Eylem Planı hakkındaki iddianeme kabul edildi. Planda ismi geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de harekete geçti.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - İrtica Eylem Planı hakkındaki iddianeme kabul edildi. Planda ismi geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de harekete geçti. Çelik, o davaya müşteki yani şikayetçi olarak müdahil olmak için dava açacak.

Çelik, planda açıkça isminin geçtiğini söyledi, "Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kamuoyu nezdinde yıpratılacak deniyor. Bu noktada girişim yapmamam mümkün olamazdı" dedi.

Hüseyin Çelik, iddianemenin kabul edilmesinin ardından avukatına talimat verdiğini söyledi.

Avukatına davada müşteki olarak müracaat etme talimatı veren Çelik, kendi adına avukatının dava açacağını söyledi.

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