Hüseyin Çelik'ten CHP'ye: Yavaş kardeşim yavaş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Mansur Yavaş’ın Ankara’da galip olan taraf olduğunu acıkmasına cevaben, “CHP’ye Mansur Yavaş’ın sloganı ile cevap vermek istiyorum. Yavaş kardeşim yavaş” dedi.

Çelik, bazı illerdeki elektrik kesintileri etrafında yoğunlaşan seçimlerde usulsüzlük iddialarına karşılık olarak, “seçime, şu yapıldı diyebilmek için, önceden bu gerekçeleri hazırladılar” dedi.

Hüseyin Çelik’in açıklaması şöyle:

Gayri resmi sonuçları paylaşıyoruz 25 ilçenin 21in AKP kazanıyor. Nasıl oluyorsa CHP sonucu kazanıyoruz. CHP’liler sokağa çıkmış kutlama yapıyorlar. Kendilerini mahcup etmesinler, halkı da kandırmasınlar. Halkımızın söylediği söz neyse baş tacı yaparız.

AKP kurulduğu günden bu yaza 8. seferdir sandık halkın önüne gidiyor. 8’inde de halkımız AKP’nin yanında olmuştur. Bunun 3’ü genel seçimdir.

Bunlar kendi eski genel başkanlarından İsmet Paşa’dan de ders almamış. Genel sonuçlara göre Demokrat Parti hezimete uğruyor. Bunlar açıklanmadan önce İsmet paşayı zorluyorlar. Balkona çık diye. İsmet paşa temkinli olun diyor. Bu şehir merkezlerindeki oylardır. Kırsaldan oy gelince değişir. CHP’yi ucuz bir kahramanlık yapmaktan kurtarmıştır.

CHP’nin Ankara’da adayı sayın Yavaş haklı kandıran açıklamalar yapıyorlar. Hatta İstanbul’da da kazandıklarını söylüyorlar. CHP’ye Mansur Yavaş’ın sloganı ile cevap vermek istiyorum: Yavaş kardeşim yavaş.

Malum çeşitli ajansların verdikleri faklı. Anadolu Ajansını hedef almaya çalışıyorlar. Anadolu Ajansı CHP deseydi diyeceklerdi ki AA’dan iyi ajans yok.

Erken sevinenler üzülecekler ve mahcup olacaklar. Ankara’da İstanbul’da Antalya’da AKP açık ara öndedir. Bütün bunların ortalamasını alsanız bile.

Çalıştığımız anket firmalarını bizi yanıltmadığını anladık. AKP’nin oyu kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına yakındır. Demek ki Türkiye’de çok iyi nabız tutan firmalar var.

Yavaş kaybederse, ona deriz ki canınız sağolsun bu dünyanın sonu değil deriz. CHP’li arkadaşlarımıza sevgilerimizi göndeririz.

Bazı illerdeki elektrik kesintisi ve Twitter yasağı

Twitter AKP’lilere açık da diğerlerine kapalı mıydı? Biz kaybederken, daha seçim olmadan, kamuoyu araştırmaları seçimin şeklini koyduktan sonra, seçime, şu yapıldı diyebilmek için, önceden bu gerekçeleri hazırladılar. Elektrik kesildiği zaman AKP’lilerin gözleri fosforlu değil CHP’li de görmez AKP’li de görmez. Twitter’ı açsaydınız, elektrik kesildi gibi ağlamalara sızmalara gerek yok.