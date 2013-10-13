'Hüseyin Çelik'in dekolteli sunucu açıklaması şık olmadı'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bir televizyon sunucusuna ilişkin sözleriyle ilgili olarak, "Gerçekten de zamanlaması da tavrı da belki şık olmadı diyebiliriz" dedi.

Bir televizyon programına konuk olan Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinin önemine değinerek, bu paketle birlikte Türkiye'de birilerinin başkasının yaşam tarzına karışmasının suç haline geldiğini vurguladı. Türkiye'de başörtüsüyle ilgili sıkıntılar yaşayan kişilerin sorunlarının artık çözüleceğini belirten Bağış, kamuda başörtülülerin de çalışabileceğini hatırlattı.

Paketle başörtüsü kullanmayan birini başörtüsü kullanmaya zorlamanın da hapisle cezalandırılacak bir suç haline getirildiğinin altını çizen Bağış, "Aslında bu, Türkiye'deki birtakım kesimlerin o gizli korkularını, tedirginliklerini ortadan kaldırmak adına çok önemli bir adım. Bu ülkede herkes dilediği gibi yaşayacak. Zaten öyleydi. Yani bütün o baskılara rağmen ne Aleviler Sünnileri Alevileştirebildi, ne Sünniler Alevileri Sünnileştirebildi" diye konuştu.

‘Şık olmadı diyebiliriz’

Bağış, Hüseyin Çelik'in sözleri nedeniyle Gözde Kansu'nun işine son verildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Sayın genel başkan yardımcımızın şahsi düşüncesini paylaşması belki zamanlama olarak yanlış oldu. Çünkü kanalın aldığı kararın onun sözüyle alınmış gibi bir intiba çıktı ki kanal açıklamalar yaptı. Bu kendi performansıyla ilgili bir şey. Ama şöyle bir dönüp baktığımızda gerçekten de zamanlaması da tavrı da belki şık olmadı diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin imajı, ben devamlı onu denetlemek ve gözetlemek durumundayım, Amerika'da Avrupa'da birçok yerde bu konu haber oldu ve Türkiye'de sanki bir yasakçı zihniyet varmış gibi. Ama başbakanın yaptığı açıklama bu kadar haber olmadı. Asıl altını çizmemiz gereken, Türkiye'de kimsenin yaşam tarzına, kılığına kıyafetine, yediğine içtiğine, okuduğu kitaba, kiminle dostluk yapacağına karışılmayacak. Bu yasayla güvence altına alınıyor. Diğeri bir yorumdur ama yaşam tarzına karışmayı suç kabul eden bir kanun geliyor."

‘Rö’ tweeti

Bağış, geçen günlerde yanlışlıkla attığı bir tweetin 18 bin 500 kişi tarafından takipçileriyle paylaşıldığını anlatarak, "'Tuş kilidi açık kaldığı için atılmış bir tweet. Silecektim ama baktım gençlere pazar eğlencesi olmuş, vazgeçtim' diye bir açıklama yazdım, o da 7 bin 500 kişi tarafından retweet almış" diye konuştu.

Twitter'da çok takipçisi olmasının nedenlerinden birisinin duygularını olduğu gibi dile getirmesi olarak gösteren Bağış, devlet adamı olarak değil etten, kemikten bir insan olarak yazdığını ve insanların da samimi buldukları için takip ettiklerini anlattı. Yanlışlıkla atılan bir mesajın pazar günü hem insanların yüzüne bir gülümseme koyduğunu, hem de birçok kişinin aklına gelmeyecek kadar çok farklı yorum üretmesine vesile olduğunu kaydeden Bağış, "Bir saat içinde 'Rö' üzerine kurgulanmış karikatürler, grafikler çıktı. Hayret ettim. Gerçekten de gençlerimizin ne kadar maharetli olduğunu o vesileyle de görmüş oldum" ifadelerini kullandı.