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Hüseyin Çelik: Türkiye’nin esas problemi cari açıktır

Hüseyin Çelik, 'Her şey güllük gülistanlık demiyoruz, derdimiz yok demiyoruz. Ama Fed’in yarattığı sıkıntıyı da en rahat atlatacak olan biziz' dedi

26 Eylül 2013 09:22

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik , "Türkiye’nin esas problemi cari açıktır. O da büyük çaplı enerjiye bağlı. Lafla dünya şehri olunmaz. Büyük ülke Türkiye sözle olmaz icraatla olur" açıklamalarında bulundu.

Hürriyet Gazetesi’nin Gaziantep’te düzenlediği ‘Bölge Buluşmaları’nda konuşan Çelik, Cumhuriyetin ilanından 2002’ye kadar doğrudan yatırım sermayesi ülkeye giren 19 milyar dolar. Fakat o günden bu yana 2002’den 2012 sonuna kadar ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 120 milyar dolardır. Bu Türkiye’nin dünyadaki konumunu göstermesi bakımından çok önemli bir veridir.

 

'Futbolda kaos ve kargaşa istemeyiz'

 

Hüseyin Çelik, “İster spor, ister ticaret ne olursa olsun hayat rekabete dayanır. Rekabete evet ama bunu husumete dönüştürmeye hayır. Bir gün İstanbul’da Galatasaray-Fenerbahçe maçına gittim; Serdar Bilgili’nin yanında taraftar Aziz Yıldırım’a ağzı açılmamış küfürler ediyorlar. Sonra Fenerbahçe gol attı, bu defa aynı kişiler Bilgili’ye küfretmeye başladı. Holiganizm, vandallık ve edepsizliğe karşı üstümüze düşeni yapmalıyız. Bu alanı siyasallaştırmamak lazım. Buraları ideolojik alanlar haline getirmemek lazım. Kim yaparsa yapsın memlekete zarar verir. Son olay son derece tatsız oldu. Güya biz tezgahlamışız bunu. Bir iktidar kendi döneminde ortalığın karışmasını kaos olmasını ister mi? Polisevi’ne saldırıyı da DHKP-C’ye biz yaptırmışız. DHKP-C bizi ne dinlermiş meğerse. Bunlar gülünç iddialardır.”

 

'Sınıra duvar örüp ‘Ölün’ mü diyelim'

 

Suriye krizinin Türkiye’nin oluşturduğu bir durum olmadığını kaydeden Çelik şunları söyledi: “Komşuda yangın çıkmış adam yangından kaçıp evinize sığınmış. Orada bir iç savaş var. Kendi insanına uçaklarla bomba yağdıran bir yönetim var. Ya sınırları kapatıp duvar örüp orada ölün diyeceğiz. Bu bizim insanlığımıza, insanlık tarihine sığmaz. Bu bir sıkıntı yaratıyor. Gaziantepli çok mu hoşnut? Evini kiraya verip para kazananlar hoşnut olabilir. Uzun vadede gelen Suriyelilerin de talebi ve Gazianteplinin de isteği sağ selamet Suriye’ye dönmeleridir. Orada adam doktor. Suriye’de çok çok önemli kariyeri mevkisi olan insanlar burada sıradan insan haline geldiler. Kimsenin ben kendi memleketinden uzakta yaşamak istediği kanaatinde değilim. Gaziantepliler bu durumun devamından yana değiller. Birisi anlattı. Birisi yepyeni jeep almış. Ona bir Suriyeli gelip vurmuş. Adam polise gel tutanak tut demiş, polis kaydı yok demiş. Bunun olumsuzlukları var. Bütün dünya Suriye’yi konuşuyor. BM nizamını sorgulamak ne kadar doğru ama BM çok aciz bir yönetim sergiliyor. Suriye’de petrol olmayınca kimsenin iştahlı gelmesi söz konusu olmuyor.”

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