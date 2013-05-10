Hüseyin Çelik: Teklifin arkasındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Meclis'in gündeminde bulunan TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi'nin, eski ve yeni milletvekillerinin üyesi olduğu Türkiye Parlamenterler Birliğinin bütün siyasi parti gruplarını dolaşarak, zorunlu olduğunu ifade etmesi üzerine hazırlandığını anlattı.

Kendilerinin buna katıldığını belirten Çelik, "Yıllardan beri TBMM üyelikleriyle ilgili bir kanun mevcut değildir. Milletvekillerinin özlük hakları Başbakanlık Müsteşarı'nın özlük haklarına benzetilerek yapılır. Tedavisiyle ilgili başka kanunlarla başka hükümler vardır, yolluklar, görevlendirmeler ve sosyal haklarla ilgili dağınık mevzuat vardır. Bu dağınık mevzuat, bu kanun teklifiyle derlenip toparlanıyor" diye konuştu.

Memleketin aleyhine olan ne durum var

Kanun teklifiyle milletvekillerine ilave bir maaş artışı getirilmediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Peki nedir yapılan? Sadece emekli olan milletvekilleri ve onların eşleri de diplomatik pasaport taşıyacak. Tıpkı emekli büyükelçiler gibi, tıpkı emekli olan diğer bazı yüksek bürokratlar gibi. Peki bunun kime ne zararı var. Halkın oylarıyla seçilmiş, yıllarca TBMM'de yasama ve denetim faaliyetinde bulunan veya bakanlık yapmış olan bir eski siyasetçisinin kendisinin ve eşinin diplomatik pasaport taşıması, tıpkı bazı bürokratlarda şu anda olduğu gibi bunun milletin, memleketin aleyhine olan ne durumu var" diye konuştu.

Çelik, "Sadece milletvekilliğiyle ilgili olarak, farklı kanunlarda dağınık olan hükümler, derlenip toplanıp TBMM Üyeliği Kanunu çıkarılıyor. Bununla ilgili kıyamet koparılıyor" dedi.

Biz bunun arkasında duruyoruz

TBMM Üyeliği Hakkında Kanun Teklifi'ne imza koyan partilerden biri vazgeçip, "ben yokum" derse bunun, AK Parti'yi bağlamayacağını belirterek, "Biz AK Parti olarak sonuna kadar attığımız imzanın arkasında dururuz ve olması gereken bu düzenlemeyi TBMM Genel Kurulu'na da getirir, çıkarırız. Halkla, halkın temsilcilerini karşı karşıya getiren bu fitneden, bu kışkırtıcılıktan birileri vazgeçsin" ifadelerini kullandı.

Generallerin, hakim ve savcıların, akademisyenlerin, memurların haklarını düzenleyen kanunlar bulunduğunu dile getiren Çelik, milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme yapılmasının bazı kesimleri neden rahatsız ettiğini anlamadığını söyledi.

Çelik, "AK Parti adına bunu çok net söylüyorum. Kim ne derse desin, kim imzasını çekerse çeksin, kim bunun arkasında durmazsa durmasın, biz bunun arkasında duruyoruz. Yapılması gereken bir şeydir. Bunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirdiğimiz gibi Genel Kurul'dan da geçirir, bunu kanun haline getirir. Halkımızı da bunun ne olduğunu anlatırız" diye konuştu.

Onlar o haklardan yararlanmasın

İmzasını çekenlere, kanun teklifine, "yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, TBMM'ye bir ay içinde müracaat etmeyenler, bu haklardan yararlanamazlar" şeklinde bir hüküm koymayı öneren Çelik, "Onlar o haklardan yararlanmasın. Oldum olası, işin sorumluluğunu başkasının üstüne yıkan ama daha sonra da usul usul gidip, bu getirilen, varsa, bir avantajdan yararlanan geçmişte de milletvekilleri gördük. 'Tepki varsa tepkiyi siz çekin. Nimet varsa veya bir avantaj varsa bundan biz yararlanalım' kolaycılığı içinde olmak siyasi ahlakla da bağdaşmaz" dedi.

Herkesin dürüst, samimi davranması gerektiğini kaydeden Çelik, "Attığımız imzanın sonuna kadar arkasında dururuz. Birilerinin itmesiyle, birinin gazıyla veya birinin bize ayar vermesiyle yasama da yürütme faaliyeti de yapmayız, bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız" ifadelerini kullandı.