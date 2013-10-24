Hüseyin Çelik protestosuna kelepçeli müdahale

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kampüste düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'ne katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'yı protesto etti. Çıkan arbedede polisler 15 kadar öğrenciyi plastik kelepçe takarak gözaltına aldı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru sloganlar atarak yürümek isteyen yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubunu, saat 11.00 sıralarında özel güvenlik görevlileri durdurdu. Kongrenin yapıldığı Kültür Merkezi'nin yaklaşık 300 metre uzakta özel güvenlik görevlilerin oluşturduğu barikatı aşmak isteyen gruba çevik kuvvet polisleri de müdahalede bulundu.

Ekip araçlarına bindirilen gözaltındaki kişiler 10 dakika sonra serbest bırakıldı. Buna rağmen öğrenciler ile önlerinde barikat kuran polisler arasında gerginlik bir süre devam etti.

Kongrenin açılış törenine katılan Hüseyin Çelik ile Vali Güngör Azim Tuna, geldikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin yan kapısından çıkıp rektörlük binasının arkasında bekleyen araçlarına binerek kent merkezine gitti.

Hüseyin Çelik ve Vali Güngör Azim Tuna'nın kampüsten ayrılması üzerine, çevik kuvvet polisleri de kurdukları barikatı kaldırdı. Öğrenciler de sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak uzaklaştı.