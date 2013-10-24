T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Çelik protestosuna kelepçeli müdahale

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kampüste düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'ne katılan Hüseyin Çelik ile Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'yı protesto etti

24 Ekim 2013 17:17

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kampüste düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'ne katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'yı protesto etti. Çıkan arbedede polisler 15 kadar öğrenciyi plastik kelepçe takarak gözaltına aldı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru sloganlar atarak yürümek isteyen yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubunu, saat 11.00 sıralarında özel güvenlik görevlileri durdurdu. Kongrenin yapıldığı Kültür Merkezi'nin yaklaşık 300 metre uzakta özel güvenlik görevlilerin oluşturduğu barikatı aşmak isteyen gruba çevik kuvvet polisleri de müdahalede bulundu.

Ekip araçlarına bindirilen gözaltındaki kişiler 10 dakika sonra serbest bırakıldı. Buna rağmen öğrenciler ile önlerinde barikat kuran polisler arasında gerginlik bir süre devam etti.

Kongrenin açılış törenine katılan Hüseyin Çelik ile Vali Güngör Azim Tuna, geldikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin yan kapısından çıkıp rektörlük binasının arkasında bekleyen araçlarına binerek kent merkezine gitti.

Hüseyin Çelik ve Vali Güngör Azim Tuna'nın kampüsten ayrılması üzerine, çevik kuvvet polisleri de kurdukları barikatı kaldırdı. Öğrenciler de sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak uzaklaştı.

ETİKETLER

eskişehirhüseyin çelikprotestoanadolu üniversitesipolismüdahalearbedeolaylareskişehir valisigüngör azim tuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24