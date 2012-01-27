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Hüseyin Çelik: Hem Hrantçı hem de Ergenekoncu insanlar var

Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Hrant Dink davası ve Uludere olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2012 02:00


T24 - Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Hrant Dink davası ve Uludere olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hüseyin ÇelikAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

''Hem Hrantçı hem de Ergenekoncu insanlar var'

Hrant Dink cinayeti için adalet olması gerektiği gibi tecelli edecektir. Bugün üzülerek şunu ifade etmek isterim. Hem Hrantçı, hem de Ergenekoncu olan insanlar var.

Hrant Dink'i katledenlerin Yasin Hayal ve Ogün Samast gibi birkaç kişi olmadığına inanıyorum. Dink davası için her kesimden başka insanlar bir muhasebe yapmışlardır. Bu da demokratiliğin gelişimi için çok iyi bir şeydir.


'Asıl hedef AKP'dir'

Bireysel hedef Hrant Dink'tir ama asıl hedef AK Parti'dir. Hrant Dink'in katledilmesi kimin işine yaradı? Bu olayı öyle tesadüf olarak nitelendiremezsiniz.


Uludere olayı

Meselenin üzerine gidiliyor. Bir yandan da vatandaşların yarasına merhem olunmaya çalışılıyor. Devlet yanlış yapıldığını kabu etmiştir. Meselenin istismar edilmesi yanlıştır.

Ayrıca hem Diyarbakır Savcılığı hem de Uludere Savcılığı bu konuda iki ayrı soruşturma yürütmektedir.


'Anter Anter kısa zamanda vatandaşlığa alınacak'

Biliyorsunuz, faili meçhul bir cinayete kurban giden Musa Anter'in oğlu Anter Anter, Başbakan'ın özel izniyle Türkiye'e gelmişti. Babasının mezarına gitti, akrabalarıyla sevdikleriyle kucaklaştı. Başbakanımız ayrıca İçişleri Bakanlığı'na gerekli talimatı vermiş ve Anter Anter başvurduğu takdirde en kısa zamanda vatandaşlığa alınacaktır.


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