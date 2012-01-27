Hüseyin Çelik: Hem Hrantçı hem de Ergenekoncu insanlar var

T24 -

''Hem Hrantçı hem de Ergenekoncu insanlar var'





'Asıl hedef AKP'dir'





Uludere olayı







'Anter Anter kısa zamanda vatandaşlığa alınacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.Hrant Dink cinayeti için adalet olması gerektiği gibi tecelli edecektir. Bugün üzülerek şunu ifade etmek isterim. Hem Hrantçı, hem de Ergenekoncu olan insanlar var.Hrant Dink'i katledenlerin Yasin Hayal ve Ogün Samast gibi birkaç kişi olmadığına inanıyorum. Dink davası için her kesimden başka insanlar bir muhasebe yapmışlardır. Bu da demokratiliğin gelişimi için çok iyi bir şeydir.Bireysel hedef Hrant Dink'tir ama asıl hedef AK Parti'dir. Hrant Dink'in katledilmesi kimin işine yaradı? Bu olayı öyle tesadüf olarak nitelendiremezsiniz.Meselenin üzerine gidiliyor. Bir yandan da vatandaşların yarasına merhem olunmaya çalışılıyor. Devlet yanlış yapıldığını kabu etmiştir. Meselenin istismar edilmesi yanlıştır.Ayrıca hem Diyarbakır Savcılığı hem de Uludere Savcılığı bu konuda iki ayrı soruşturma yürütmektedir.Biliyorsunuz, faili meçhul bir cinayete kurban giden Musa Anter'in oğlu Anter Anter, Başbakan'ın özel izniyle Türkiye'e gelmişti. Babasının mezarına gitti, akrabalarıyla sevdikleriyle kucaklaştı. Başbakanımız ayrıca İçişleri Bakanlığı'na gerekli talimatı vermiş ve Anter Anter başvurduğu takdirde en kısa zamanda vatandaşlığa alınacaktır.