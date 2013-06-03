Hüseyin Çelik: Gezi Parkı ile ilgili twitter'da yalanlar üretiliyor

7. gününe giren Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, "AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, twitter'dan akla hayale gelmez yalanlar üretiliyor" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklama yapıyor. Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Twitter üzerinden polise seslendim. Twitter üzerinden akla hayale gelmeyecek yalanlar üretiliyor. Aslı astarı olmayan twitler atarak insanları güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmenin ne yararı olur? Elbette polis şiddet uygulanmasın ama polise de şiddet uygulanmasın.