Hüseyin Çelik: Gezi ile ilgili halk oylamasına İstanbul seçmeni katılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gezi Parkı'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Çelik, ''Yargı kararı beklenecek demiştik. Karar idarenin lehinde çıkarsa bir halk oylamasına gideceğiz. Halk oylaması büyükşehir sınırları içerisnde yapılacak" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

''Yargı kararı beklenecek demiştik. Karar idarenin lehinde çıkarsa bir halk oylamasına gideceğiz. Halk oylaması büyükşehir sınırları içerisinde yapılacak. Yani, bütün İstanbul seçmeni katılacak.

Gezi olaylarıyla ilgili olarak devletin yaptığı çağrılar büyük çapta sağduyuyla karşılanmıştır. Küçük çaplı eylemler hala sürmekte.

Barışçıl ve demokratik eylemlere sonuna kadar şapka çıkarırız. Makul olan her meselede biz vatandaşımızla beraberiz.

Yaklaşık olarak maddi zarar 140 trilyona varmıştır. 116 polis otosu, 41 ambulans kullanılmaz hale getirilmiştir.

Ak Parti bu meselede de istikrarı bozacak bir tavır içinde olmadı.

Gezi olaylarının faiz borsasına negatif etkisi küçük boyuttadır.

Büyükelçi, Türk demokrasisine güvendiğini söyledi, çeliştiğimiz bir konu yok.

(MHP bayrağı tartışmasıyla ilgili olarak) Biz birbirimizin kongresine de gidiyoruz. Neden bu garipseniyor? Bir nezaket gösterisinde bulunulmuştur. Siyasette nezaketin içinde bu da var.''