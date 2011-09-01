Hüseyin Çelik: Ege Ordusu’na gerek yok

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, asker-sivil ilişkilerinde tepeden tırnağa değişim istedi. YAŞ ve MGK’da oturma düzenlerinin değişimi, 27 Nisan bildirisinin Genelkurmay sitesinden çıkarılması, 30 Ağustos törenlerindeki kabulleri Cumhurbaşkanı’nın yapması gibi ‘sivilleşme’ görüntüleri tartışılırken, AKP'li Çelik’ten daha ileri adımlar geldi. Halka ileri demokrasi sözü vererek yüzde 50 oy aldıklarını hatırlatan Çelik, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması, darbelere dayanak olan 35’inci maddenin kaldırılmasının yanı sıra Yunanistan ile Balkanlar’dan gelen tehdit algısına karşı kurulan Ege Ordusu ve 1’inci Ordu’nun varlığı ile TSK’da verilen askeri eğitimi de tartışmaya açtı.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in medyaya sızan ses kaydının ordudaki reorganizasyonun gerekliliğini ortaya koyduğunu savunan AKP'li Çelik, bugüne kadar fazla gündeme gelmeyen bazı konulara da el atılması gerektiği görüşünde. Radikal gazetesinin haberine göre, TSK’nın Soğuk Savaş dönemine göre yapılandırıldığını, diğer NATO ülkeleri iç değişimlerini yaparken Türkiye’nin bunu yapamadığını söyleyen Çelik, “Gerekli düzenlemeler yapılamaz, hücre yenilenmesi sağlanamazsa bünye kendi kendisini tüketir”diye konuştu.



AKP’nin seçim beyannamesini hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamuoyuna ileri demokrasi taahhüdünde bulunduk. İddianız bu ise sivil-asker ilişkileri geri ülkelerde gibi olabilir mi? Bunlar yapılmak zorunda. Yapılırsa ordu şaibe dışına çıkar, daha güçlü olur. Reorganizasyonu Genelkurmay’ın kendisi yapacak. Bütün bunları bir parti yöneticisi olarak söylüyorum. Hükümetin, Milli Savunma Bakanı’nın yerine kendimi koyamam.”



Bir ‘mantalite’ değişimine olan ihtiyaca dikkat çeken Çelik, askeri okullarda verilen eğitimin bugünkü dünya ve Türkiye’ye uyumlu olmadığını söyledi. Çelik, “Mutlaka gözden geçirilmeli. İleri demokrasi standartlarında yeni düzenleme gerekli” dedi.



Türkiye’nin uluslararası raporlarda ‘kısmen özgür’ ülke kabul edildiğine dikkat çeken Çelik, tam özgür ülke statüsüne erişmesinin de ileri demokratik adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

Milli güvenlik dersleri



Çelik, liselerde verilen Milli Güvenlik derslerinin içeriği ve askerler tarafından verilmesinin de yanlış olduğu görüşünde. “Tepeden tırnağa rütbeler ezberletiliyor, şekli de formatı da faul” diyen Çelik, bunun yerine milli savunma konseptinin ders olarak verilebileceğini söyledi.





Çelik, “Askerlik bir kültür olarak verilebilir. Öğrencilere niye dikkat çektirilsin? Bu dersi askerler de vermek zorunda değil” diye ekledi.

İşte 15 maddelik eylem planı:



Çelik, asker-sivil ilişkilerinin yol haritası olabilecek 15 maddelik bir ‘eylem planı’nı Radikal’e açıkladı. Çelik’in 2023 yılına kadar tamamlanmasının önemine işaret ettiği başlıklar şöyle:



1- Genelkurmayın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması.

2- 35’inci maddenin kaldırılması.

3- Jandarmanın yapısı, konumu ve görev tanımı.

4- Profesyonel orduya geçiş.

5- Askerlik süresinin kısaltılması.

6- Zorunlu askerlik.

7- TSK’da verilen askeri eğitim.

8- Okullardaki Milli Güvenlik dersleri.

9- Kaç ordu komutanlığı olacağı, bunların nerelerde bulunacağı.

10 -Mustafa Muğlalı gibi isimlerinin kışlalardan silinmesi.

11- Askere dayak, kötü muamele sıfırlanmalı.

12- Milli günlerde tanklı, toplu görüntülere son verilmeli.

13- Askeri harcamalar şeffaflaşmalı.

14- OYAK’ın varlığı ve işlevi gözden geçirilmeli.

15- TSK’da VET (verimlilik, etkinlik ve tutumluluk) prensibi uygulanmalı.