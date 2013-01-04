Hüseyin Çelik: 'Bedellide yaş inecek' iddiası asparagas

Bedelli askerlikte yaşın düşürüleceği iddialarını değerlendiren AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, "Bedelli yaşının 29’a düşürülmesi iddiası asparagastır, gerçek dışıdır. Yaşta bir oynama olmayacaktır" dedi.
Bedelli askerlikte yaşın 30'dan 29'a düşeceğiyle ilgili iddialara hükümetten yalanlama geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, "Bedelli yaşının 29’a düşürülmesi iddiası asparagastır, gerçek dışıdır. Yaşta bir oynama olmayacaktır" dedi.
Bedelli askerlikten yararlanmak için yasada belirtilen 30 yaş sınırının 29’a indirilmesinin gündemde olduğu iddia edilmişti