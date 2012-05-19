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Hüseyin Çelik: Asıl sorun operasyona karar verme sürecinde

Hüseyin Çelik, Uludere'de istihbaratın kimden geldiğinin önemli olmadığını, asıl sorunun operasyona karar verilme sürecinde olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2012 00:03

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Uludere'de istihbaratın ABD'li kaynaklardan geldiği iddialarıyla ilgili NTV'ye değerlendirmelerde bulundu. 'Asıl sorunun istihbaratın kaynağı olmadığını' söyleyen Çelik, operasyona karar verilme sürecine işaret etti.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinin 34 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği Uludere olayında istihbarat bilgilerinin ABD kaynaklarından geldiğini iddia etmesi Türkiye'de gündemi bir kez daha Uludere'ye çevirdi.
 
TSK tarafından yalanlanan haber, ABD Savunma Bakanlığı tarafından teyit edildi.
 
Hüseyin Çelik, muhalefet partilerinin de şidddetle eleştirdiği olayla ilgili NTV ana haberde Gülay Afşar'a açıklamalarda bulundu.
 
Meselenin yanlış zeminde tartışıldığını söyleyen Çelik, "Asıl sorun istihbaratın kimden geldiği değil, gelen istihbaratın değerlendirilerek operasyona karar verilmesi sürecidir" diye konuştu.
 
Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:
 
"Sayın Başbakan'ın eski ABD başkanı Bush'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye bazı konularda destek olması istendi.
 
Özellikle terörle mücadele konusunda anlık istihbarat paylaşımı o toplantıda kararlaştırıldı. O günden bu yana da anlık istihbarat paylaşımı devam etmektedir. Bu telsiz görüşmeleri ve Predator uçaklarının tespitlerinin Türkiye'ye aktarılması şeklinde yapılmaktadır.
 
Terörle mücadelede istihbarat paylaşımının olduğu gizlenen bir şey değildir, bunu sağır sultan bile biliyor. Türkiye'nin bilgisi dahilinde İncirlik'ten kalkan Predator uçaklarının keşif uçuşu yaptıkları ve tespitlerini bizim ilgililerimizle paylaştıklarını herkes biliyor.
 
Bence mesele yanlış zeminde tartışılıyor; 'istihbarat ABD'den mi geldi, yerel kaynaklardan mı geldi?' Bunun tartışmadan ziyade bu istihbaratın değerlendirilerek operasyona karar verilmesi sürecinde bir sorun var. Bugün de ABD'den istihbarat alınmadığını söylemek mümkün değildir.
 
Kendisini milli AK PArti hükümetini ise gayri milli olarak tanımlayan muhalefetin kendi milli kaynaklarının söylediklerine değil de WSJ ve Pentagon'a inanması da kendi başına anlamlıdır."
 

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