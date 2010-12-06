-HÜSEYİN ÇAPKIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto etmek isteyen öğrencilere müdahale edilmesiyle ilgili olarak emniyet yetkilileri ve görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle buluşması sırasında eylem yaptıkları gerekçesiyle kendilerine emniyet görevlilerince müdahale edilen öğrencilerden bazıları Beyoğlu Adliyesine geldi. Burada toplanan grup adına, 7 öğrencinin ''şikayetçi'' olarak gösterildiği suç duyurusu dilekçesi, Beyoğlu Başsavcılığına verildi. Dilekçede, öğrencilere müdahale sırasında ''orantısız güç'' kullanıldığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beyoğlu Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ile diğer bazı yetkililer ve eylem günü görevli olan emniyet personeli hakkında soruşturma yapılarak dava açılması istendi.