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Hüseyin Çapkın Başbakan’a brifing sorusuna ne yanıt verdi?

T24, tutuklanan polis müdürünün "KCK içindeki MİT soruşturması hakkında Başbakan'a brifing verirken yanımdaydı" dediği eski Emniyet Müdürü Çapkın'a ulaştı

30 Temmuz 2014 17:02

Arzu Yıldız

"Paralel yapı" iddiasıyla emniyet mensuplarına yapılan 22 Temmuz operasyonu kapsamında tutuklanan eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün, savcılık ifadesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın emniyete çağrılmasıyla “7 Şubat” krizine yol açan KCK içindeki MİT yapılanmasına ilişkin soruşturma hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan’a bilgi verdiğini ve yanında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın bulunduğunu söyledi.

Hüseyin Çapkın’a ulaşan T24, “O brifingde bulundunuz mu” sorusunu yöneltti. Çapkın soruya yanıt olarak “Ben bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi. Çapkın, ısrar üzerine “Ben bu konu hakkında konuşmama kararı aldım. O yüzden konuşmayı şu aşamada düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

 

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