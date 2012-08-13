Hüseyin Aygün'ün kaçırılması dünya basınında da yer buldu

CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK tarafından kaçırılması dünya basınında geniş yer buldu.



Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında haberi, "PKK ilk kez bir Türk vekili kaçırdı" sözleriyle verdi. El Cezire de, "PKK muhalefet milletvekilini kaçırdı" dedi.

DER SPIEGEL: Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında verdiği haberde, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de ilk kez bir milletvekilini kaçırdığına dikkat çekti. Kürt kökenli Hüseyin Aygün'ün muhalefet partisi CHP'nin milletvekili olduğunu hatırlatan Der Spiegel dergisi, Türkiye'de Kürt sorununun yeniden alevlendiğini savundu. Haberde, PKK'lıların yol keserek CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün aracını durdurduğu ve daha sonra kaçırdıkları belirtildi. Der Spiegel, Aygün'ün danışmanı ve bir gazetecinin ise, PKK'lılar tarafından serbest bırakıldığını vurguladı.

CNN: Amerikan haber kanalı CNN, Türk milletvekili Hüseyin Aygün'ün pazar günü Kürt militanlar tarafından kaçırıldığını belirtti. CNN televizyonu internet sitesinde yayınladığı haberde, CHP Parti sözcüsü Haluk Koç'un "Hüseyin Aygün'ün kaçırıldığı doğru. Danışmanı serbest bırakıldı ancak kendisi hakkında bilgi alamıyoruz" görüşüne yer verdi. Haberde, PKK'nın ilk kez bir milletvekilini kaçırdığı da vurgulandı.

EL CEZİRE: Katar merkezli El Cezire televizyonu da internet sayfasında Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasına geniş yer verdi. Ana muhalefet partisi CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lılar tarafından kaçırıldığı belirtilerek, CHP Parti sözcüsü Haluk Koç'un, "İlk defa bir milletvekili terör örgütü tarafından kaçırıldı" sözlerine yer verildi. Haberde, PKK'nın geçmişte asker, sivil ve gazetecileri kaçırdığı hatırlatıldı.

PRESS TV: İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV de, Türkiye'deki ana muhalefet partisi CHP milletvekilinin PKK tarafından kaçırıldığını duyurdu. Haberde, CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün pazar günü Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçırıldığı belirtilerek, olay hakkında PKK'nın henüz bir açıklama yapmadığı vurgulandı.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG: İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung da, internet sayfasında yayınladığı haberde, Türkiye'de muhalefet partisi CHP'nin Kürt kökenli milletvekili Hüseyin Aygün'ün pazar günü PKK'lılar tarafından kaçırıldığını yazdı. Haberde, kaçırılma sonrası ordunun bölgede geniş çaplı bir operasyonla milletveki Aygün'ü aradığı belirtildi. Haberde ayrıca geçtiğimiz hafta 3 Türk askerinin PKK tarafından kaçırıldığı da hatırlatıldı.