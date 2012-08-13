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Hüseyin Aygün'ün ailesi: Operasyonlar durdurulsun

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından başlayan operasyonlara aileden tepki geldi

13 Ağustos 2012 13:59

Tunceli'de kaçırılan CHP'li Aygün'ün ailesi, hayati tehlike endişesiyle operasyonların durdurulmasını istedi.

CHP Tunceli milletvekili Haseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından başlayan operasyonlara aileden tepki.

Dün gece, Aygün'ün PKK'lı grup tarafından kaçırılmasının ardından güvenlik güçleri geniş bir operasyon başlatmıştı.

Sık ağaçlarla kaplı arazide başlatılan operasyonun Aygün'ün hayatını tehlikeye atabileceği endişesi taşıyan ailesi arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Ailenin bu isteğinin ardından Valilikte yapılan asayiş toplantısında bu seçenek de gündeme alındı.

Hürriyet'e konuşan Hüseyin Aygün'ün eşi Emine Aygün, "Eşim bunu hak etmedi, benim eşim bu eylemin yapılacağın en son kişidir” dedi.

Öte yandan Aygün kaçırılmadan bir gün önce örgütün Ovacık'ta bildiri dağıttığı öğrenildi.

Bildiride AK Parti ve CHP'ye yönelik eylem için çağrı yapılıyordu.

Aygün olayını yerinde takip etmek için görevlendirilen 5 CHP milletvekili de çaışmalarına başladı. Levent Gök başkanlığındaki partinin il merkezindeki toplantının ardından Tunceli Valisi ile bir araya gelecek.

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