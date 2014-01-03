Hüseyin Aygün: TSK'nın imamını en iyi Orgeneral Necdet Özel tanıyordur

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter'da AKP'li Mehmet Ali Şahin'in "Yargıtay imamı" sözlerine atıf yaparak, "TSK'nın imamını en iyi Orgeneral Necdet Özel tanıyordur" diye yazdı.

Hüseyin Aygün, Twitter'da paylaştığı mesajlarda, "Yargıtay'ın, emniyetin imamı var. Kim olduklarını sağır sultan bile duydu. Hala duymayan varsa, Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını alsın okusun!" ifadelerine yer vererek, "Soru artık şu; Ordunun, yani TSK'nın imamı kim" mesajını attı.

TSK'nın "eski imamı" olarak eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü işaret eden Aygün, "Peki ama bugünkü baş imam kim?" diye sordu.

Ardından sorduğu bu soruyu, yine soruyla yanıtlayan CHP'li Aygün, “Necdet Özel mi? 6 yıldır dut yemiş bülbül gibi kumpası seyretmişti muhterem, AKP’ye bugüne kadar hizmet etti, herhalde “Başimam”ı en iyi o tanıyordur" ifadesini kullandı.