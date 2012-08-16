Aygün: PKK mensuplarından davacı ve şikâyetçiyim

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kaçırılması olayına ilişkin savcıya verdiği ifadede, kendisini kaçıran PKK'lılardan şikâyetçi olduğunu söyledi.

Kaçırıldığı gün yanında bulunan Kadir Merkit ile Tunceli Adliye Sarayı'na gelen Aygün, “şikayetçi” sıfatıyla cumhuriyet savcısına ifade verdi. Aygün, aynı zamanda “tanık” olarak da olaya dair gördüklerini anlattı.

Parti çalışmaları yaptığı Ovacık ilçesinden 12 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Tunceli 'ye dönerken PKK'lılar tarafından kaçırılan ve 48 saat sonra serbest bırakılan milletvekili Aygün, Tunceli Adliye Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Savcısı Osman Altınkaya'ya ifade verdi.

Yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından Aygün, gazetecilerin görüntü almaması için adliyenin arka kapısından çıktı. 4 sayfalık ifade veren Aygün, otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

Savcılıkta kendisine gösterilen albümdeki terörist fotoğraflarını inceleyen ve kendisini kaçıran teröristleri teşhis etmeye çalışan Aygün, ifadesinde şunları söyledi:

“Bana gösterilen albümde bulunan fotoğrafları tek tek inceledim. Bu fotoğraflar içerisinden 11. sırada bulunan kişiyi, 'Azad' kod adlı PKK'lıya benzettim. Ancak tam ve net bir biçimde teşhis ettiğimi söyleyemem. 132'nci sırada bulunan kişinin beni kaçıran PKK'lılar içerisinde yer almadığını kesin bir biçimde söyleyebilirim. İki gün boyunca beni silah zoruyla kaçırıp alıkoyan, özgürlük ve güvenliğime tehdit oluşturan PKK mensuplarından davacı ve şikayetçiyim.”

Aygün'e, ifade işlemleri sırasında avukatı Cihan Söylemez eşlik etti. Milletvekili Aygün'ün kaçırıldığı gün başlatılan soruşturma kapsamında, Aygün'ün alıkonulmadan önce yanında bulunan Kadir Merkit ve Deniz Tunç'un ifadeleri alınmıştı.