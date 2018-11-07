Hüseyin Avni Mutlu hapse girdi

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması davasında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasıyla, cezaevine konuldu.

Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

Mutlu, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından, polis tarafından Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan "FETÖ'nün mülkiye yapılanması" davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlanmıştı.Ceza Dairesi, sanıklara yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.