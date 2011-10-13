-Hüseyin Avni Aker'e yeni zemin TRABZON (A.A) - 13.10.2011 - Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda başlatılan saha zemini yenileme çalışmaları üç günde bitirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, lig ve Avrupa kupası maçlarında zemindeki olumsuzluklar nedeniyle öne çıkan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda adeta mucize bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı girişimler sonucu Support in Sport (SIS) firması tarafından Hüseyin Avni Aker Stadı'nın eski çimlerinin bir günde söküldüğü, Hollanda'dan tırlar ile rulo halinde getirilen yeni çimlerin ise iki günde zemine serildiği kaydedildi. Stadın maçları oynamaya hazır hale geldiği ifade edilerek, ''Yarın Ankaragücü müsabakasına ev sahipliği yapacak olan sahanın yeni zeminin fotoğrafları, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya da gönderildi'' denildi. Bu arada, stadın zemininin yenilenmesinin ardından ekipler, sahada çizgi çalışmaları ile çimin şekillendirilmesi işlemlerini sürdürüyor.