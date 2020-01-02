Hüsamettin Cindoruk: 'Ret’ oyu verdiğim 1961 Anayasası’nın getirdiği geniş özgürlüklerin yeniden ortaya çıkmasını temenni ediyorum

TBMM eski Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul Hilton Otel'de Milli Merkez tarafından düzenlenen ve Milli Merkez Yönetim kurulu üyeleri ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda "'Ret’ oyu verdiğim 1961 Anayasası’nın getirdiği geniş özgürlüklerin yeniden ortaya çıkmasını temenni ediyorum. İçerisinde senato olan bir Anayasaya ihtiyaç vardır. Temeli 1961 Anayasası olan yeni bir Anayasanın hayata geçmesini, tartışmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Oda TV'den Şenol Çarık'ın aktardığına göre "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adı verilen Başkanlık sistemiyle birlikte halk iradesinin rejimin dışına çıktığını belirten Cindoruk, tepkisini "Yazılı hukuk yok, karar organı yok, Meclis komisyonları çalışmıyor, 'Külliye Organı' diye bir organ ortaya çıkmıştır. Meclis nadasa bırakılmıştır. Köhne bir demokrasiye gidilmektedir" sözleriyle ortaya koydu.

"Temeli 1961 Anayasası olan yeni bir Anayasanın hayata geçmesini temenni ediyorum"

27 Mayıs 1960 İhtilali döneminde Adnan Mendereslerin avukatlığını yapan Hüsamettin Cindoruk, "Türkiye’nin patrona ihtiyacı yok. Güçlü, saygın bir devletiz. Devletimizin patronu, kurucu organımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Kuvayı Milliye ateşini yeniden canlandırarak, anayasal sistemimizi, 1920’nin kurucu modeline yerleştirmek ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve insan onuru yönünden 1961 Anayasası’nın gerisinde kalmayan, kesin kuvvetler ayrımına dayanan, her kademede denetlenip, hesap sorulabilen bir yeni siyasal yaşamı inşa etmek zorundayız.

'Ret’ oyu verdiğim 1961 Anayasası’nın getirdiği geniş özgürlüklerin yeniden ortaya çıkmasını temenni ediyorum. İçerisinde senato olan bir Anayasaya ihtiyaç vardır. Temeli 1961 Anayasası olan yeni bir Anayasanın hayata geçmesini, tartışmasını temenni ediyorum" diye konuştu.