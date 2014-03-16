Hurşit Tolon'un eşi konuştu: Vicdanları sızlamıyor, eşim içeride katil dışarda

Zirve Yayınevi katliamı azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hâlâ cezaevinde tutuklu bulunan eski 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon’un eşi Ayla Tolon, “Esas cinayeti işleyenler dışarıda, ülkesini, milletini sevmekten başka suçu olmayan, karıncayı bile incitmeyecek titizlikteki eşim tutuklu. Kamuoyu vicdanını yaralayan bu hukuk cinayetinin bir an önce sona erdirilmesini bekliyorum” dedi.

Malatya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davasından tahliyesi üzerine Zirve Yayınevi davasından da tahliyesi istenen Hurşit Tolon’un talebini perşembe günü reddetti. Mahkeme Başkanı suç isnadının sadece gizli tanık beyanına dayandığını belirterek tahliye yönünde oy kullandı, ancak diğer 2 üye hâkim tutukluluk halinin devamını istediği için karar oy çokluğuyla alındı. Bütün gün Malatya’dan iyi bir karar çıkmasını beklediklerini ancak sonucu duyunca çok kötü hissettiğini belirten Ayla Tolon, Şehriban Oğhan'a konuştu. Hürriyet'te yer alan söyleşi şöyle:

Vicdanları sızlamıyor

“TSK’dan disiplinsizliği, yalancılığı, sahtekârlığıyla atılmış bir uzman onbaşının asılsız iftiralarıyla benim eşim, ömrünü TSK’ya adamış biri tutuklu. Esas cinayeti işleyenlerse dışarıda. Ülkesini, milletini sevmekten başka suçu olmayan, yasalara her daim saygılı, karıncayı bile incitmeyen, titiz biri tutuklu. Bunları bildiğim için daha çok üzülüyorum. Ayrıca savcı da mahkeme başkanı da tahliye talep etmiş. 2 üye itiraz etmiş. Vicdanları nasıl sızlamıyor, nasıl böyle yalan ve iftiraya onay veriyorlar? Kamuoyu vicdanını yaralayan bu haksızlığın ve tutukluluğun bir an önce sona erdirilmesini bekliyorum. Hukuk cinayetinin kısa sürede aydınlatılmasını yetkililerin dikkatine sunuyorum. Tek tesellim önümüzdeki hafta bu karara tekrar itiraz edilecek olması.

Başımızı öne eğmedi

Geçen çarşamba oğlum ve gelinimle açık görüşe gittik. Hepimizi görünce mutlu oluyor, yapayalnız çünkü orada. Yanında 2 kişi vardı. Onlar da 3 gün önce tahliye oldu. Yalnız kaldı. Gerçi o da sorun değil ama daha çok kendini dinler. Dua ediyorum inşallah olumlu sonuç alırız. Hayatı boyunca yanındaydım, biliyorum ki hiç yanlış yapmadı ama mükafatı böyle oldu. Çok zayıfladı. Duygusal ama en önemlisi çok gururlu bir insan. Gururlu çünkü hiçbir zaman başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmadı. İftiralardan sonra iki büyük ameliyat geçirdi. Hem safra kesesi hem troid bezi alındı, bir sürü ilaç kullanıyor, tansiyonu yüksek. Hepsini de bana söylemiyor üzülmeyeyim diye. Çünkü ben de Ankara’da tek başınayım. Bu hukuk cinayeti inşallah daha çok zarar vermeden sona erecek diye düşünüyoruz. Allah korusun daha fena hastalanırsa istedikleri kadar tahliye etsinler bir faydası yok yani. Tam emeklilik çağı. 70 yaşını geçmiş bir insan. Hepimiz istiyorduk ki böyle huzur içinde bir emeklilik geçirelim, işte bunlar başımıza geldi. İnşallah en yakın sürede bitecek.”

Hem gizli hem açık tanık sahtekâr

Hurşit Tolon’un avukatı İlkay Sezer, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın da tespit ettiği üzere müvekkiline yalnızca gizli ve açık tanık, aynı zamanda dosya sanığı İlker Çınar’ın (Deniz Uygar) iddiaları ile suç isnadında bulunulduğunu hatırlattı. Çınar hakkında birlik komutanınca düzenlenen ‘dolandırıcı, sahtekar, menfaatçi, TSK’ne yakışmayan kişiliğe sahip’ raporu olduğuna da işaret eden Sezer, “İddialarının asılsız, beyanlarının da yalan olduğu Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve SGK yazıları ile açıkça ortaya konulmuş olmasına rağmen ve Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurularında belirtilenin aksine ‘etkili’ inceleme yapılmaksızın, somut delillerle gerekçe gösterilmeksizin verilen karara 17 Mart 2014 günü itiraz edeceğiz” dedi.