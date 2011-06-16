-HURŞİT TOLON'DAN TAZMİNAT DAVASI MALATYA (A.A) - 16.06.2011 - Emekli orgeneral Hurşit Tolon, Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetleri davasının müdahil avukatı Erdal Doğan'ın bir televizyon programında kendisiyle ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin olarak Şişli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Hurşit Tolon, 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetleri davasının müdahil avukatı Erdal Doğan'ın 30 Mart 2011'de bir televizyon programında yaptığı konuşmayı ''iftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali'' olarak nitelendiren emekli orgeneral Hurşit Tolon, avukatı aracılığıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Tolon, ayrıca, avukat Erdal Doğan aleyhine Şişli 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Şişli Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusuna cevap yazısı gönderen müdahil avukat Erdal Doğan, Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetleri davası kapsamında azmettirici sıfatıyla çoğu subay 7 kişinin tutuklandığını hatırlatarak, ''bu kişilerin katliam davası ile ilgilerini daha önce katliam davasını takip eden müdahil vekiller olarak dillendirdiklerine'' vurguda bulundu. -''DAVAYLA İLİŞKİSİ TERÖRLE MÜCADELENİN RAPORUNDA VAR''- Tolon'un adı ve Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetleri davasındaki rolüne dair şüpheler gibi hususların kamuoyuna açık olan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 1,5 yıl öncesinden bugüne değin diğer delillerle birlikte gündeme geldiğini belirten Doğan, şöyle konuştu: ''Şikayeti yapan kişinin dava ile ilişkisi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince hazırlanan 2009 yılına ait 32 sayfalık raporda çok ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu rapor mahkeme dosyasına sunulmuştur. Şikayetçiye dair iddialarımızı ise 1 yıl önce Malatya'daki derdest davaya 28 sayfalık değerlendirme ile birlikte sunmuştuk. Şikayetçinin adı ve bu davadaki rolüne dair şüpheler gibi hususlar tüm kamuoyuna açık olan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 1,5 yıl öncesinden bugüne değin diğer delillerle birlikte gündeme gelip durmaktadır.'' Doğan, televizyon programında, Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerinin işlendiği saatlerde kentte bulunan Hurşit Tolon'un İnönü Üniversitesinde verdiği konferansta misyonerlik konusunu ele aldığını savunmuştu.