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Hurşit Tolon, üç ay GATA’da kalacak

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 3 ay boyunca hastanede kalacak.

03 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce GATA Haydarpaşa Hastanesi'ne sevk edilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 3 ay boyunca hastanede kalacak.

Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, Tolon'un hastalığının teşhis edilebilmesi için 3 ay boyunca hastanede kalması gerektiğinin yazılı olduğu belirtildi.

Bu rapor uyarınca 3 ay hastanede kalacak olan Tolon'un vücudundaki su kaybının nedeninin araştırılacağı ve rahatsızlığının ne olduğuna dair tetkiklerin yapılacağı kaydedildi.

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