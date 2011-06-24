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HURŞİT TOLON İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 16:53

-HURŞİT TOLON İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı.  Emekli Orgeneral Tolon'un ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla alındı.  Tolon, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.  Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, 600 kişinin katılımıyla yapılan bir konferansa ait fotoğraflarla ilgili sorular sorulduğunu söyledi.  Soruşturma üzerinde kısıtlama kararı ve yayın yasağı olduğunu belirten Sezer, soruşturmada müvekkiline sorulan soruların detayına girme gibi bir hakka sahip olmadığını ifade etti.  Müvekkiline basında yer alan konuların sorulduğunu belirten Sezer, ''Bizim net tespitlerimiz var. Bunlarla ilgili biz de cevaplarımızı verdik. Konu bundan ibaret. Savcı bey de hakkında başka bir işlem yapmaksızın serbest bırakılmasına izin verdi.'' 

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